Дороги памяти Кузьмы Чорного. Указатель, ведущий к памятным местам, установили на малой родине белорусского классика

Источник материала: ОНТ

Дороги, которые выбирают. Оригинальный указатель к «точкам» памяти Кузьмы Чорного появился на его малой родине. С местечком Тимковичи и окрестностями связаны события большинства произведений классика белорусской литературы. На православном погосте – могилы предков писателя и героев первых отечественных романов. Сегодня там было особенно многолюдно.





Где эта улица, где эта криничка? «Вечных» вопросов от книголюбов у порога музея Чорного больше не будет. Стрелки ведут. Шесть адресов – «память», локализованная в пространстве. «Стоят» на вершине слова того, кто в Беларуси больше, чем прозаик.

Людмила Нижевич, заведующая Литературным музеем Кузьмы Чорного: «Боркі – там ён нарадзіўся. Капыльская вуліца – ён там жыў з 1908 па 1921 гады. Потым Скіп’ёва. Скіп’ёўскі лес – гэта апошняя незавершаная яго аповесць. Прыязджаюць да нас родзічы з Мінску, са Слуцку, з Санкт-Пецярбургу. І мы вельмі рады іх заўжды бачыць і сустракаць на гэтай зямлі, на зямлі, дзе жыў, вучыўся, шчыраваў Кузьма Чорны».

Под старым клёном – надгробия Порибков, Романовских... Это настоящая фамилия классика. Он покоится на Военном кладбище столицы. Было у Чорного ещё и два брата – не вернулись с «кровавых полей» Великой Отечественной, где-то в братских могилах.

В тимковичском храме сегодня подавали записки «за упокой». Порой с именами, которые есть в святцах, но их давно не выбирают при крещении. Кстати, в церковной метрике Кузьма Чорный – Николай Романовский. А небо смотрит сверху на всех.

Человек жив памятью. Взяли валун с поля. Отныне – это знак-символ единства тимковлян с 15 века. Знакомые все – говорят сегодня жители местечка, читая бессмертные романы «родного» классика о своих предках.

Все дороги ведут... к дому. Здесь – точно! От порога музея Чорного прогуляйтесь по памятным адресам национального эпоса «Пошукі будучыні». Стрелки указывают верное направление ко Дню белорусской письменности. Отметим его на Копыльщине.

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