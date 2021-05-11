Оружие победы: СУ-76 – история самой массовой самоходки советской армии

Источник материала: ОНТ

Самая массовая самоходка в СССР – СУ-76, по праву считается «оружием победы». Именно эта артиллерийская установка боролась с легкими и средними танками противника, не оставляя им шанса покинуть поле боя. Однако оценка этой машины в частях – была очень противоречивой.





Точная копия этой легендарной самоходки, находится на Линии Сталина под Минском. На реконструкцию СУ-76 – ушло полгода. И сейчас её – не отличить от оригинала. Совпадают и технические характеристики. Реставраторы учли каждую деталь.

Сегодня – это, конечно, не боевой экземпляр техники. В мирное время машина участвует только в реконструкциях боев. В годы войны такой славы самоходка СУ-76 изначально не имела. На фронтах Великой Отечественной появилась лишь в 1942 году. Основной задачей установки была поддержка пехоты. Однако в первых боях эти машины несли большие потери.

Самоходки впервые массово использовали на Курской дуге в 1943 году. Но первый опыт применения «сушек» показал все недостатки модели: тесное боевое отделение машины и высокая загазованность при стрельбе мешали эффективному ведению огня. За низкое качество образцов конструктора СУ-76 Семена Гинзбурга отстранили от должности и оправили на фронт, где вскоре он погиб.

Но эти недочеты советские конструкторы исправили. Новая машина получила индекс СУ-76. В ней двигатели были установлены вдоль, по правому борту машины, что позволяло исключить её поломки. Модернизировали и боевое отделение, сделав его открытым. Такая конструкция позволяла экипажу быстро покидать горящую установку в случае попадания снаряда.

Дмитрий Вовк, заместитель начальника отдела Историко-культурного комплекса «Линия Сталина»: «За счет того, что верх был открытый, экипажу было легче ориентироваться на поле боя, вести огонь даже в городских условиях. Как и противотанковое средство, оно обеспечило поражение всех немецких танков, кроме легких и средних и тяжелых. Вот уже с «Тиграми» было сложнее. Снаряд мог пробивать только на дистанции в 500 метров. Естественно, что подобраться на такую дистанцию, было очень сложно».

СУ-76 по своим качествам не уступала немецким аналогам, а во многом и превосходила их. Установленная пушка ЗИС-3 могла эффективно поражать артиллерию и бронированные цели противника. Одним из преимуществ стала и масса машины. Она могла преодолевать самые сложные участки местности.

Владислав Синявский, заместитель начальника специального-конструкторского управления «Агат - системы управления»: «Интересным фактом является тот момент, что малое удельное давление на грунт позволяло данной системе успешно применяться в условиях болотистой местности. Особенно ярко это проявилось в боях 44-го года у нас, на территории Беларуси, где болота и составляли основное естественное препятствие на пути войск ведущих наступательные операции».

Сергей Александрович, доцент Исторического факультета Белорусского государственного университета: «Самоходка была трудна в управлении, но видимо главная проблема заключалась не в этом, а в том, что наша командование пыталось самоходками решить именно ту задачу, которая раньше возлагалась на наши танки. Орудие ЗИС-3 этой самоходной установки успешно подавляли оборонительные точки противника: доты, дзоты, пулеметные гнезда. И способствовали благоприятному наступлению пехоты. Но как только по недосмотру командования, либо по каким-то другим причинам эти машины оказывались на переднем крае обороны – они несли чудовищные потери, конечно».

Выпуск артиллерийских установок продолжался до конца войны. С конвейеров сошли время порядка 13 тысяч машин. По массовости использования, СУ-76 уступала только легендарным танкам Т-34. За простоту в обслуживании и выполнению боевых задач по поддержке пехоты, солдаты её любили. Машина была крайне востребована на фронте, и, вне всякого сомнения, оставил яркий след в истории Великой Победы.

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