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Оружие победы: СУ-76 – история самой массовой самоходки советской армии
Источник материала: ОНТ
Самая массовая самоходка в СССР – СУ-76, по праву считается «оружием победы». Именно эта артиллерийская установка боролась с легкими и средними танками противника, не оставляя им шанса покинуть поле боя. Однако оценка этой машины в частях – была очень противоречивой.
Точная копия этой легендарной самоходки, находится на Линии Сталина под Минском. На реконструкцию СУ-76 – ушло полгода. И сейчас её – не отличить от оригинала. Совпадают и технические характеристики. Реставраторы учли каждую деталь.
Сегодня – это, конечно, не боевой экземпляр техники. В мирное время машина участвует только в реконструкциях боев. В годы войны такой славы самоходка СУ-76 изначально не имела. На фронтах Великой Отечественной появилась лишь в 1942 году. Основной задачей установки была поддержка пехоты. Однако в первых боях эти машины несли большие потери.
Самоходки впервые массово использовали на Курской дуге в 1943 году. Но первый опыт применения «сушек» показал все недостатки модели: тесное боевое отделение машины и высокая загазованность при стрельбе мешали эффективному ведению огня. За низкое качество образцов конструктора СУ-76 Семена Гинзбурга отстранили от должности и оправили на фронт, где вскоре он погиб.
Но эти недочеты советские конструкторы исправили. Новая машина получила индекс СУ-76. В ней двигатели были установлены вдоль, по правому борту машины, что позволяло исключить её поломки. Модернизировали и боевое отделение, сделав его открытым. Такая конструкция позволяла экипажу быстро покидать горящую установку в случае попадания снаряда.
СУ-76 по своим качествам не уступала немецким аналогам, а во многом и превосходила их. Установленная пушка ЗИС-3 могла эффективно поражать артиллерию и бронированные цели противника. Одним из преимуществ стала и масса машины. Она могла преодолевать самые сложные участки местности.
Выпуск артиллерийских установок продолжался до конца войны. С конвейеров сошли время порядка 13 тысяч машин. По массовости использования, СУ-76 уступала только легендарным танкам Т-34. За простоту в обслуживании и выполнению боевых задач по поддержке пехоты, солдаты её любили. Машина была крайне востребована на фронте, и, вне всякого сомнения, оставил яркий след в истории Великой Победы.
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Самая массовая самоходка в СССР – СУ-76, по праву считается «оружием победы». Именно эта артиллерийская установка боролась с легкими и средними танками противника,...
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