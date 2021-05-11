Слишком дорого: новый образ Меган Маркл разозлил пользователей Сети

Источник материала: ОНТ

Интернет-пользователи пришли в негодование, оценив стоимость одежды и украшений герцогини Сассекской, которые были непомерно дорогими. Фотоснимки публикует Daily Mail.

Все началось с видеообращения жены принца Гарри для онлайн-мероприятия Vax Live, которое было выпущено на американском телевидении. В видео Меган Маркл рассказала о том, как пандемия COVID-19 влияет на женщин. При этом на герцогине было красное платье элитного бренда с цветочным принтом, которое стоит более 1200 фунтов стерлингов (1670 долларов).

Также знаменитость выбрала дорогие часы – их стоимость оценили в 17,8 тысячи фунтов стерлингов (около 25 тысяч долларов). На ее руках также заметили далеко не дешевые браслеты того же ювелирного бренда.

Внимательные зрители заметили небольшое колье на герцогине за 102 фунта стерлингов (140 долларов).

Чересчур дорогой образ возмутил комментаторов и вызвал волну критики. «Кто платит за все эти дорогие украшения?», «То, что она носит дорогие вещи, не делает ее королевской особой», «Лучше бы потратила деньги на благотворительность», – писали интернет-пользователи.

Фото: @oprahdaily

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