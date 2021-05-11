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Леонардо Ди Каприо показал фото со съемок нового фильма

11.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Леонардо Ди Каприо показал фото со съемок нового фильма

Знаменитый актер Леонардо Ди Каприо опубликовал на своей странице в Twitter фотографию со съемок нового фильма Мартина Скорсезе — «Убийцы цветочной луны». Об этом передает Deadline. 

Кинокартина основывается на романе Дэвида Гранна. Согласно сюжету, история происходит в Оклахоме 1920-х годов. Воображение местных жителей потрясает ряд жестоких расправ над индейцами из племени осейджи, на территории которых была найдена нефть. В этом фильме Ди Каприо играет роль племянника влиятельного фермера. Герой Ди Каприо женится на представительнице осейджей. 

Публикуя фото, Ди Каприо также поставил ссылку на официальную страницу племени. 

На фото актеры сидят за столом, на котором стоят красные блюда с праздничными угощениями. В свою очередь сайт осейджей прокомментировал, что именно эта посуда и еда и по сей день используются на важных мероприятиях. 

В данной кинокартине также появятся Роберт Де Ниро, Дженей Коллинс, Кара Джейд Майерс, Танту Кардинал, Луис Канселми и другие.

Съемки нового фильма с Ди Каприо стартовали в апреле этого года. Пока неизвестно, когда кинокартина будет представлена широкой публике. 

 Фото: Apple TV+, кадр из фильма «Убийцы цветочной луны»

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Знаменитый актер Леонардо Ди Каприо опубликовал на своей странице в Twitter фотографию со съемок нового фильма Мартина Скорсезе — «Убийцы цветочной луны». Об...
 
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