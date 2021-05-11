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Памятник Олегу Молчану открыли на Восточном кладбище Минска

11.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Памятник Олегу Молчану открыли на Восточном кладбище МинскаМинска" class="one-news__figure-img">

«Он был не только плодотворным композитором, но и удивительным человеком». Сегодня на Восточном кладбище Минска открыли памятник одному из самых ярких музыкантов нашего времени – Олегу Молчану. 


Олег Молчан опроверг стереотип, что успех к композитору чаще всего приходит на закате жизни. Он с 18 лет руководил вокально-инструментальным ансамблем, во время армейской службы написал хоровой цикл, провел пять аншлаговых концертов, а затем оказался в «Песнярах» и писал мелодии для звёзд эстрады. За 54 года успел столько, сколько другие не смогли бы и за 100 лет. 

Он умер в 19 году в Женеве после тяжёлой трёхлетней борьбы со страшным заболеванием. Муза и супруга, певица Ирина Видова, поддерживала его до последней минуты жизни. По сей день носит обручальное кольцо и заботится о том, чтобы память о её муже была жива, а песни продолжали звучать. 

Это уже второй монумент, который увековечил композитора. В первую годовщину его смерти, 26 октября, была открыта мемориальная доска на улице Раковской – там прошло детство Олега Молчана. Авторы обоих произведений – Ольга Нечай и Сергей Оганов.

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Теги: Минск
 
 
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«Он был не только плодотворным композитором, но и удивительным человеком». Сегодня на Восточном кладбище Минска открыли памятник одному из самых ярких музыкантов...
 
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