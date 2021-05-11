Огонь уничтожил кровлю костела в Будславе. Храм и чудотворную икону удалось спасти

Источник материала: ОНТ

Уголовное дело возбуждено по факту пожара в Будславском костёле. Огонь, который вспыхнул сегодня рано утром, уничтожил кровлю католической святыни Беларуси. Костёл Вознесения Пресвятой Девы Марии – уникальный храм, в котором хранится чудотворная икона Божьей Матери, благо образ удалось спасти.





Пожар в костёле произошёл утром, дым обнаружили на верхних этажах. В момент возгорания там не было прихожан. Местные жители быстро среагировали на звук беды и не могли сдержать эмоций. Горела их святыня, которая несколько столетий украшала это место.

Ещё до приезда спасателей из храма с помощью волонтёров удалось вынести книги, принадлежности для богослужений. Уберегли и главную святыню – чудотворную икону Божьей матери. Это один из самых почитаемых белорусскими католиками образов Богородицы. В начале девяностых икону отреставрировали, и к святыне ежегодно приходят тысячи паломников.

Огонь бушевал в верхней части костёла. Чтобы справится с пламенем, помимо расчётов местных пожарных подразделений, здесь работало и подкрепление из других районов. Здание высотное, поэтому понадобилась и спец техника.

Пожар уничтожил крышу. Повредил перекрытия, серьёзно пострадала внутренняя отделка. Локализовали возгорание уже к половине 12-го, но полностью ликвидировать пожар удалось лишь к половине четвёртого.

Пока ни пожарные, ни местные жители не выдвигают версии о причинах возгорания. На месте работают следователи, они и выяснят все обстоятельства.

Александр Земницкий, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по Минской области: «Возбуждено уголовное дело по факту возникновения пожара по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса Беларуси («нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее ущерб в крупном размере»). Будут назначены экспертизы».

Костёл и его окрестность уже много лет место проведения Будславского феста, на него съезжаются тысячи людей, сам фестиваль в списке нематериального наследия ЮНЕСКО. А ещё святыня – одна из трёх малых базилик в стране. Этот титул ей присвоил Папа Римский Иоанн Павел II ещё в 1994 году.

Костёлу около 380 лет. Он считается уникальным памятником архитектуры и искусства. К ЧП приковано внимание и духовенства, и общественности. В ближайшее время начнётся работа по восстановлению святыни.

Помочь может каждый - начат сбор пожертвований на реконструкцию костёла в Будславе.

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