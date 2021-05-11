ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Огонь уничтожил кровлю костела в Будславе. Храм и чудотворную икону удалось спасти

11.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Огонь уничтожил кровлю костела в Будславе. Храм и чудотворную икону удалось спасти

Уголовное дело возбуждено по факту пожара в Будславском костёле. Огонь, который вспыхнул сегодня рано утром, уничтожил кровлю католической святыни Беларуси. Костёл Вознесения Пресвятой Девы Марии – уникальный храм, в котором хранится чудотворная икона Божьей Матери, благо образ удалось спасти.


Пожар в костёле произошёл утром, дым обнаружили на верхних этажах. В момент возгорания там не было прихожан. Местные жители быстро среагировали на звук беды и не могли сдержать эмоций. Горела их святыня, которая несколько столетий украшала это место. 

Ещё до приезда спасателей из храма с помощью волонтёров удалось вынести книги, принадлежности для богослужений. Уберегли и главную святыню – чудотворную икону Божьей матери. Это один из самых почитаемых белорусскими католиками образов Богородицы. В начале девяностых икону отреставрировали, и к святыне ежегодно приходят тысячи паломников.

Огонь бушевал в верхней части костёла. Чтобы справится с пламенем, помимо расчётов местных пожарных подразделений, здесь работало и подкрепление из других районов. Здание высотное, поэтому понадобилась и спец техника. 

Пожар уничтожил крышу. Повредил перекрытия, серьёзно пострадала внутренняя отделка. Локализовали возгорание уже к половине 12-го, но полностью ликвидировать пожар удалось лишь к половине четвёртого. 

Пока ни пожарные, ни местные жители не выдвигают версии о причинах возгорания. На месте работают следователи, они и выяснят все обстоятельства. 

Александр Земницкий, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по Минской области: «Возбуждено уголовное дело по факту возникновения пожара по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса Беларуси («нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее ущерб в крупном размере»). Будут назначены экспертизы». 

Костёл и его окрестность уже много лет место проведения Будславского феста, на него съезжаются тысячи людей, сам фестиваль в списке нематериального наследия ЮНЕСКО. А ещё святыня – одна из трёх малых базилик в стране. Этот титул ей присвоил Папа Римский Иоанн Павел II ещё в 1994 году.

Костёлу около 380 лет. Он считается уникальным памятником архитектуры и искусства. К ЧП приковано внимание и духовенства, и общественности. В ближайшее время начнётся работа по восстановлению святыни.

Помочь может каждый - начат сбор пожертвований на реконструкцию костёла в Будславе. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело возбуждено по факту пожара в Будславском костёле. Огонь, который вспыхнул сегодня рано утром, уничтожил кровлю католической святыни Беларуси....
 
Новости дня
Новости разные
 
273-ы дзень пратэстаў. Аўтазакі прыгналі на могілкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by