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Напился и сменил имя на Селин Дион. По истории британца будут снимать документальный фильм

11.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Напился и сменил имя на Селин Дион. По истории британца будут снимать документальный фильм

Житель Великобритании Томас Додд перебрал со спиртным в канун Рождества и решил сменить свое имя на Селин Дион. Отступление: британец является большим поклонником певицы, при этом он сам недоумевает, почему принял решение взять ее имя.

Чтобы совершить задуманное, Томасу пришлось потратить 89 фунтов стерлингов (более 300 рублей).

Когда родные парня узнали о его странном решении, были шокированы. Несмотря на это Томас (точнее, Селин) не планирует возвращать себе старое имя.

Как оказалось, об этой истории собираются снять документальный фильм – Томасу написали представители телекомпании из Лондона с соответствующим предложением. Как оказалось, один японский режиссер-документалист заинтересовался историей, и вскоре, возможно, появится соответствующая кинокартина, сообщает Ladbible. 

Планируется, что широкой публике фильм станет доступен в конце июня.

Фото: instagram

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Житель Великобритании Томас Додд перебрал со спиртным в канун Рождества и решил сменить свое имя на Селин Дион. Отступление: британец является большим поклонником...
 
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