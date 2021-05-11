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Стрельба в школе в Казани: новые подробности нападения

11.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стрельба в школе в Казани: новые подробности нападения

В одной из школ Казани 19-летний парень устроил кровавую бойню. 11 человек погибли, более двух десятков ранены. Некоторые дети - в крайне тяжёлом состоянии. Стрелок задержан. Выяснилось, что это бывший ученик школы. И к нападению он готовился заранее. Сейчас следователи выясняют мотивы такой жестокости. Следственный комитет России завёл уголовное дело о массовом убийстве.


ЧП в Казани произошло сегодня в школе № 175. В 10 часов утра в здании началась беспорядочная стрельба в коридоре. Расчет, вероятно, был на большое количество случайных жертв. Но детей в этот момент там уже почти не было, так как незадолго до этого, прозвенел звонок, начались уроки и многие разошлись по классам. Тем не менее, погибшие есть. И происшествие в Казани уже назвали новым Колумбайном.

Все по американскому сценарию: школа, дети, оружие и стрелок. Экстренные службы Казани начали получать сообщения о нападении на учебное заведение после первых выстрелов. Здание находится в плотно застроенном жилом квартале. На место ЧП были направлены более 20 бригад скорой помощи и силы специальных операций. В соцсетях кадры оцепления, у стен школы – родители учеников в полуобморочном состоянии.

Разрозненные данные говорили о том, что на школу напали то ли один, то ли двое мужчин. Появлялась информация о том, что жизням детей угрожает не только огнестрельное оружие, но и тротил в здании. Оно само заминировано. На видео очевидцев дети выпрыгивают из окон всех трех этажей. Раненым оказывали помощь прямо на месте.

Уже известно, что первыми получили ранения охранник и сотрудник школы, которые пытались помешать преступнику войти в здание. Кто-то из них успел нажать тревожную кнопку. Вовремя сориентировались и некоторые преподаватели. Услышав стрельбу, они забаррикадировали входы в классы и помогали МЧС эвакуировать детей из окон.

Где-то через час казанский стрелок был задержан. Сообщников у него, так пока говорят следователи, не было. Нападавший – 19-летний Ильназ Галявиев – бывший ученик этой школы. При нем же было и оружие – турецкий автоматический дробовик. Одно из самых доступных по стоимости ружей, которые можно купить на российском рынке. Галявиев, к слову, на это право имел.

Кто и как выдал Галявиеву разрешение на ношение оружия, сейчас предстоит выяснить следствию. В России такие документы можно купить в интернете за 30-40 долларов. Казанскому стрелку уже назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Хотя, его вменяемость даже у неспециалистов под большим вопросом.

Он называет себя Богом. И, похоже,   намерений своих не скрывал. Ровно за неделю до нападения Галявиев завел Telegram-канал с говорящим ником «Твоя смерть». А пост с желанием убить людей в Казани террорист опубликовал сегодня утром. 

Почему социальная сеть не отследила сообщение и не передала информацию силовикам, еще один вопрос с которым придется разбираться следствию. Интернет-канал террориста заблокировали лишь тогда, когда после трагедии на Галявиева начали массово подписываться люди. Между тем, после стрельбы в Казани в России снова заговорили о снятии моратория на смертную казнь, хотя бы в части ответственности за убийства детей. Владимир Путин поручил правительству срочно ужесточить правила оборота гражданского оружия. 

Сейчас во всех школах Казани усилены меры безопасности. В регионе введен режим контртеррористической операции. А по факту стрельбы возбуждено уголовное дело. 

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В одной из школ Казани 19-летний парень устроил кровавую бойню. 11 человек погибли, более двух десятков ранены. Некоторые дети - в крайне тяжёлом состоянии. Стрелок...
 
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