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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 12 мая

11.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 12 мая

Желтый уровень опасности объявили белорусские метеорологи на 12 мая. В некоторых районах страны ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 м/с. Об этом сообщили в Белгидромете.

Без осадков, на большей части территории республики облачно. Тепло будет сохраняться, в Гродно и Бресте столбики термометров установятся на уровне +23°C. Чуть прохладнее, +20...+21°C, ожидают метеорологи в Витебске и Могилеве. 

К концу недели по республике ожидаются туманы, дожди и грозы. Средняя температура воздуха не будет превышать +22°C.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Желтый уровень опасности объявили белорусские метеорологи на 12 мая. В некоторых районах страны ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 м/с. Об...
 
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