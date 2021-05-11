Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 12 мая

Источник материала: ОНТ

Желтый уровень опасности объявили белорусские метеорологи на 12 мая. В некоторых районах страны ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 м/с. Об этом сообщили в Белгидромете.

Без осадков, на большей части территории республики облачно. Тепло будет сохраняться, в Гродно и Бресте столбики термометров установятся на уровне +23°C. Чуть прохладнее, +20...+21°C, ожидают метеорологи в Витебске и Могилеве.

К концу недели по республике ожидаются туманы, дожди и грозы. Средняя температура воздуха не будет превышать +22°C.

Фото: БЕЛТА

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