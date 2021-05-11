|
Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 12 мая
Источник материала: ОНТ
Желтый уровень опасности объявили белорусские метеорологи на 12 мая. В некоторых районах страны ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 м/с. Об этом
Без осадков, на большей части территории республики облачно. Тепло будет сохраняться, в Гродно и Бресте столбики термометров установятся на уровне +23°C. Чуть прохладнее, +20...+21°C, ожидают метеорологи в Витебске и Могилеве.
К концу недели по республике ожидаются туманы, дожди и грозы. Средняя температура воздуха не будет превышать +22°C.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Желтый уровень опасности объявили белорусские метеорологи на 12 мая. В некоторых районах страны ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 м/с. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)