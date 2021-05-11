«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в третий раз за четыре года

Источник материала: Tut.by

«Манчестер Сити» официально стал чемпионом Англии сезона-2020/21. Команда Пепа Гвардиолы обеспечила себе золотые медали за три тура до финиша английской премьер-лиги.



Reuters

Досрочное золото случилось благодаря поражению «Манчестер Юнайтед» от «Лестера». Отрыв «горожан» увеличился до 10 очков и стал недосягаемым.

«Манчестер Сити» в седьмой раз в истории стал чемпионом Англии. Ранее «горожане» становились сильнейшей командой страны в сезонах-1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18 и 2018/19. Они вернули титул после годичного перерыва и выиграли АПЛ в третий раз за четыре сезона.

«Сити» в этом году выиграл Кубок английской Лиги и впервые в клубной истории вышел в финал Лиги чемпионов. Хосеп Гвардиола может сделать требл и выиграть для Манчестера три трофея за один сезон.