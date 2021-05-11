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Сотни ракет и авиаудары. Собрали главные новости про обстрел между Израилем и сектором Газа

12.05.2021 06:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С ночи понедельника в Израиле продолжаются ракетные авиаудары. Исламистские группировки ведут обстрел из сектора Газа по израильским городам. По последним данным, речь идет о трех сотнях выпущенных ракет. Армия Израиля также отвечает на эти удары — пока все данные сводятся к 150 выпущенным в ответ ракетам. Кроме того, сегодня днем военные сообщили о смерти двух женщин на юге Израиля, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем телеобращении заявил, что «интенсивность израильских авиаударов возрастет». Рассказываем, что сейчас происходит в конфликтном регионе.

Новые столкновения между израильской полицией и палестинцами в городе начались на прошлой неделе. Беспорядки вспыхнули из-за попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме. Кроме того, второй причиной протестов стало решение властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима. Утром в понедельник сотни палестинцев начали забрасывать камнями израильские силы безопасности. В ответ те применили светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ.

Вскоре после этого начались обстрелы с палестинской территории. Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС. Палестинская группировка «Исламский джихад» также сообщила о нанесении удара по Израилю.

После этого обстрелы и авиаудары начала и израильская сторона. В результате погибли по меньшей мере 28 палестинцев, более 100 ранены.

Сотни ракет и авиаудары. Собрали главные новости про обстрел между Израилем и сектором Газа

По городам Ашкелон и Ашдод движение ХАМАС, как следует из его заявления, выпустило 157 ракет за пять минут. Его представители заявляют, что своими действиями хотят «защитить» мечеть Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима от «агрессии и терроризма» Израиля. В последние дни на Храмовой горе, священной и для мусульман, и для иудеев, происходили ожесточенные столкновения между арабами и израильской полицией.

Израильская армия заявила, что наносит удары по оружейным складам в гражданских постройках в секторе Газа. Международный аэропорт имени Бен-Гуриона близ Тель-Авива временно прекратил работу из-за палестинской ракетной атаки, сообщает The Times of Israel. Рейсы, направляющиеся в Тель-Авив, теперь перенаправляют на Кипр.

Сотни ракет и авиаудары. Собрали главные новости про обстрел между Израилем и сектором Газа

Кроме того, белорусы, которые сейчас находятся в Тель-Авиве, рассказали Onliner, что жители города массово прячутся по бомбоубежищам. Вот как это выглядит изнутри.

Сотни ракет и авиаудары. Собрали главные новости про обстрел между Израилем и сектором Газа
Сотни ракет и авиаудары. Собрали главные новости про обстрел между Израилем и сектором Газа

(будет дополнено)

 
 
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С ночи понедельника в Израиле продолжаются ракетные авиаудары. Исламистские группировки ведут обстрел из сектора Газа по израильским городам. По последним...
 
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