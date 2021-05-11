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Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минприроды России предсказали исчезновение вечной мерзлоты Из-за глобального потепления уходит явление вечной мерзлоты на северных территориях России, и каждый такой регион через 20–30 лет может оказаться «ярко...

Из-за глобального потепления уходит явление вечной мерзлоты на северных территориях России, и каждый такой регион через 20–30 лет может оказаться «ярко сельскохозяйственным». Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов.Глава Минприроды Александр Козлов в интервью РБК предупредил, что явление вечной мерзлоты на северных территориях «уходит».«Каждый такой регион понимает, что с ним будет через 20–30 лет: он перестанет быть северным или вдруг станет ярко сельскохозяйственным», — пообещал министр. По его словам, к этому нужно адаптироваться.Сейчас вся площадь арктической зоны России составляет около 4 млн кв. км, 60% этой территории — зона вечно мерзлых грунтов, поэтому половина недр материковой части до конца не исследованы. Из-за глобального потепления эта мерзлота тает.В мае 2020 года произошла авария под Норильском: из хранилища ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» «Норникеля», вылилось более 21 тыс. т дизтоплива, которое попало в реки и грунт. Одна из возможных причин инцидента — внезапное проседание свай хранилища вследствие изменения состояния вечной мерзлоты, высказал мнение совладелец и гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин. «Это совершенно такое ЧП неожиданное. <...> Такого рода вещи сложно предвидеть и сложно предугадать», — сказал он.В марте 2021 года по решению суда компании пришлось перечислить Росприроднадзору штраф на 146,2 млрд руб.Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики еще в конце 2019 года оценивало ежегодные потери России в связи с таянием вечной мерзлоты от 50 млрд до 150 млрд руб. Оттаивание почвы угрожает множеству построенных в Арктике зданий и других сооружений, предупредил замглавы этого ведомства Александр Крутиков: «Масштаб очень серьезный. Трубы лопаются, сваи рушатся».А межправительственная группа экспертов по изменению климата опубликовала доклад, в котором предупредила о грядущем в ближайшие десятилетия широкомасштабном таянии многолетней мерзлоты. «Даже если глобальное потепление будет сдержано на уровне значительно ниже двух градусов Цельсия [выше доиндустриальных уровней], то к 2100 году растает примерно 25% приповерхностной (3–4-метровой глубины) многолетней мерзлоты», — говорилось в документе. Если выбросы парниковых газов будут по-прежнему сильно увеличиваться, существует вероятность, что примерно 70% всей вечной мерзлоты может быть потеряно.