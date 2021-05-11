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Clubhouse запустит официальное приложение для Android

12.05.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Clubhouse запустит официальное приложение для Android
Социальная сеть Clubhouse запустит официальное приложение для операционной системы Android, говорится в заявлении соцсети. Около года официальное приложение было доступно только для пользователей системы iOS.

9 мая приложение будет доступно для пользователей в США, а в течение нескольких недель соцсеть запустит его в других англоязычных странах и в остальном мире. Пользователи за пределами США смогут предварительно зарегистрироваться для доступа через страницу Clubhouse в магазине Google Play, чтобы получать уведомления, когда приложение для Android будет доступно в их регионе.

«Наш план в течение следующих нескольких недель состоит в том, чтобы собрать отзывы сообщества, исправить любые проблемы, которые мы видим, и работать над добавлением нескольких окончательных функций, таких как платежи и создание клуба, прежде чем развертывать его в более широком масштабе», — говорится в сообщении компании.
 
 
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Социальная сеть Clubhouse запустит официальное приложение для операционной системы Android
 
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