Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Clubhouse запустит официальное приложение для Android Социальная сеть Clubhouse запустит официальное приложение для операционной системы Android

Социальная сеть Clubhouse запустит официальное приложение для операционной системы Android,в заявлении соцсети. Около года официальное приложение было доступно только для пользователей системы iOS.9 мая приложение будет доступно для пользователей в США, а в течение нескольких недель соцсеть запустит его в других англоязычных странах и в остальном мире. Пользователи за пределами США смогут предварительно зарегистрироваться для доступа через страницу Clubhouse в магазине Google Play, чтобы получать уведомления, когда приложение для Android будет доступно в их регионе.«Наш план в течение следующих нескольких недель состоит в том, чтобы собрать отзывы сообщества, исправить любые проблемы, которые мы видим, и работать над добавлением нескольких окончательных функций, таких как платежи и создание клуба, прежде чем развертывать его в более широком масштабе», — говорится в сообщении компании.