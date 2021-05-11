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Недовоевали. ГосТВ продолжает войну с протестом через призму Дня Победы

12.05.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Недовоевали. ГосТВ продолжает войну с протестом через призму Дня Победы
Краткие выводы из исследования Sense Analytics в партнерстве с проектом Media IQ цитирует UDF.

• ГосТВ уделило основное внимание Дню Победы и памяти о Великой Отечественной войне. Тема пособничества едва ли не заслоняла образ самого врага, регулярные упоминания предателей, «чуждых флагов», коллаборационистской символики и «повсеместного возрождения» нацизма, обеспечивали актуализацию вопроса войны, превращения ее в вечную борьбу.

• Широкое освещение получила история двенадцатилетнего Ромы Когодовского, спасшего брата при пожаре 28 апреля. Его судьба внезапно заинтересовала госканалы, в рамках этой кампании подчеркивалось личное участие Лукашенко, всемерная поддержка семьи и самого мальчика со стороны госструктур, включая силовиков и журналистов госТВ.

• Главной задачей власти оказывалось поддержание консолидации сторонников государственного патриотизма на основе установленных исторических ориентиров и противостояние попыткам изменить этот порядок. К госслужбе выставлялись требования, которые почти приравнивали ее к военному делу. Прославлялись и силовики, которые стали еще одними героями недели, их чествовали за прошлогодние достижения.

• Объектами нападок госТВ на неделе стали западные страны и Украина, которую традиционно используют как пример страны с разгулом неонацизма, радикализма, пренебрежения к «правильной» исторической памяти. Отдельные атаки были направлены на НГО, белорусские диаспоры и «радикалов» внутри страны. НГО рассматривалось в качестве источника чужеродного влияния, распространителя вредных ценностей, провоцирующего последующие выступления.

• Кроме декрета «О защите суверенитета и конституционного строя» и изменений в государственной службе, к числу реформаторских посылов можно отнести продолжающуюся тему цифровизации экономики и госуправления. Кроме того, в авторских рубриках и беседах иногда звучат оригинальные предложения постоянных комментаторов (дополнительные баллы для девственниц на ЦТ).
 
 
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