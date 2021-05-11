Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Недовоевали. ГосТВ продолжает войну с протестом через призму Дня Победы Медиааналитика государственного телевидения.

Краткие выводы из исследования Sense Analytics в партнерстве с проектомцитирует UDF.• ГосТВ уделило основное внимание Дню Победы и памяти о Великой Отечественной войне. Тема пособничества едва ли не заслоняла образ самого врага, регулярные упоминания предателей, «чуждых флагов», коллаборационистской символики и «повсеместного возрождения» нацизма, обеспечивали актуализацию вопроса войны, превращения ее в вечную борьбу.• Широкое освещение получила история двенадцатилетнего Ромы Когодовского, спасшего брата при пожаре 28 апреля. Его судьба внезапно заинтересовала госканалы, в рамках этой кампании подчеркивалось личное участие Лукашенко, всемерная поддержка семьи и самого мальчика со стороны госструктур, включая силовиков и журналистов госТВ.• Главной задачей власти оказывалось поддержание консолидации сторонников государственного патриотизма на основе установленных исторических ориентиров и противостояние попыткам изменить этот порядок. К госслужбе выставлялись требования, которые почти приравнивали ее к военному делу. Прославлялись и силовики, которые стали еще одними героями недели, их чествовали за прошлогодние достижения.• Объектами нападок госТВ на неделе стали западные страны и Украина, которую традиционно используют как пример страны с разгулом неонацизма, радикализма, пренебрежения к «правильной» исторической памяти. Отдельные атаки были направлены на НГО, белорусские диаспоры и «радикалов» внутри страны. НГО рассматривалось в качестве источника чужеродного влияния, распространителя вредных ценностей, провоцирующего последующие выступления.• Кроме декрета «О защите суверенитета и конституционного строя» и изменений в государственной службе, к числу реформаторских посылов можно отнести продолжающуюся тему цифровизации экономики и госуправления. Кроме того, в авторских рубриках и беседах иногда звучат оригинальные предложения постоянных комментаторов (дополнительные баллы для девственниц на ЦТ).