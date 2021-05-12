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Трехлапого кота хотели усыпить, но ветеринар спас его и забрал домой

12.05.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трехлапого кота хотели усыпить, но ветеринар спас его и забрал домой

Однажды ветеринару Мэтту МакГлассону принесли кота с поврежденной лапой. Люди нашли его на улице и просили усыпить беднягу, чтобы он не мучился.

Осмотрев рыжика, врач понял, что повода для усыпления животного нет. Мэтт решил вылечить очаровательного котейку и найти для него любящих хозяев, пишет The Dodo.

Оказалось, что спасти пострадавшую лапку нельзя – ее пришлось ампутировать. Мэтт вместе с коллегами помогали коту реабилитироваться после операции, а затем – привыкнуть к жизни на трех лапах. 

Дома у Мэтта уже жили несколько кошек, поэтому трехлапому коту могло быть непросто на этом месте. К счастью, рыжий кот покорил сердце коллеги-ветеринара – он и приютил беспризорника. В новой семье его любят и балуют, а сам он выглядит довольным.

Вместе с новой жизнью кот получил имя Немо.

 

Фото: instagram.com/mattmcglasson


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Однажды ветеринару Мэтту МакГлассону принесли кота с поврежденной лапой. Люди нашли его на улице и просили усыпить беднягу, чтобы он не мучился. Осмотрев рыжика,...
 
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