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Трехлапого кота хотели усыпить, но ветеринар спас его и забрал домой
Источник материала: ОНТ
Однажды ветеринару Мэтту МакГлассону принесли кота с поврежденной лапой. Люди нашли его на улице и просили усыпить беднягу, чтобы он не мучился.
Осмотрев рыжика, врач понял, что повода для усыпления животного нет. Мэтт решил вылечить очаровательного котейку и найти для него любящих хозяев,
Оказалось, что спасти пострадавшую лапку нельзя – ее пришлось ампутировать. Мэтт вместе с коллегами помогали коту реабилитироваться после операции, а затем – привыкнуть к жизни на трех лапах.
Дома у Мэтта уже жили несколько кошек, поэтому трехлапому коту могло быть непросто на этом месте. К счастью, рыжий кот покорил сердце коллеги-ветеринара – он и приютил беспризорника. В новой семье его любят и балуют, а сам он выглядит довольным.
Вместе с новой жизнью кот получил имя Немо.
Фото: instagram.com/mattmcglasson
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Однажды ветеринару Мэтту МакГлассону принесли кота с поврежденной лапой. Люди нашли его на улице и просили усыпить беднягу, чтобы он не мучился. Осмотрев рыжика,...
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