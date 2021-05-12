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Эксперты предлагают создать в Беларуси национальную систему углеродного регулирования

12.05.2021 07:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси следует создать национальную систему углеродного регулирования, говорится в обзоре «Мониторинг зеленой экономики: пограничный корректирующий углеродный механизм», который подготовили эксперты Центра экономических исследований BEROC.

Эксперты предлагают создать в Беларуси национальную систему углеродного регулирования

Эксперты обращают внимание на то, что Евросоюз в рамках стратегии «зеленого роста» планирует реализовать комплекс экологических инициатив, в том числе ввести углеродный налог на товары из стран с большими выбросами парниковых газов.

В марте 2021 года Европарламент проголосовал за введение углеродного налога. Предполагается, что он будет взиматься с 2023 года и распространится на продукцию отраслей, производящих или потребляющих много энергии (электричество, стекло, цемент, сталь, алюминий, бумага).

С учетом того что такой налог, возможно, придется уплачивать и белорусским экспортерам, экономисты рекомендуют создать национальную систему углеродного регулирования.

«В целях поддержания конкурентоспособности белорусской экономики целесообразно создать национальную систему углеродного регулирования, включающую систему учета выбросов парниковых газов и их поглощения экосистемами; соответствующую нормативно-правовую базу, стандарты отчетности и раскрытия информации по выбросам углерода; механизмы регулирования выбросов, а также меры поддержки и стимулирования реализации инициатив бизнеса по декарбонизации», — говорится в обзоре Центра экономических исследований BEROC.

По мнению экспертов, белорусским предприятиям необходимо внедрять механизмы измерения «углеродного следа» (выбросов парниковых газов), «а также проработать возможности снижения выбросов углерода путем модернизации производства и внедрения новых технологий».

В Совмине уже занимаются этой темой. Минэкономики в апреле этого года сообщило, что введение Евросоюзом углеродного налога «может ухудшить условия доступа белорусских товаров на рынки стран ЕС» и в связи с этим «данный вопрос находится на особом контроле в правительстве».

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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В Беларуси следует создать национальную систему углеродного регулирования, говорится в обзоре «Мониторинг зеленой экономики: пограничный корректирующий...
 
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