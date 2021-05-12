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На Израиль обрушилось за сутки более 300 ракет

12.05.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ХАМАС назвали обстрел «крупнейшим в истории» и заявили, что за пять минут было выпущено 137 ракет.




Первая кровь пролилась на стороне Израиля в ходе вновь вспыхнувшего конфликта с Палестиной, который начинался с беспорядков на улицах Иерусалима и перерос в массированные ракетные обстрелы из сектора газа.

Как сообщает Jerusalem Post, два человека погибли во вторник на юге Израиля, не успев добраться до бомбоубежищ - пожилая женщина и сиделка, пишет thinktanks.by.

Меньше чем за сутки по израильской территории было выпущено более 300 ракет после того, как движение «Исламский джихад» объявило о мобилизации своих сторонников, а ХАМАС выставил Израилю ультиматум: отвести силы безопасности с Храмовой горы и Шейх-Джарраха - квартала, откуда власти решили выселить несколько палестинских семей.

Число раненых на израильской территории достигло 31 человека. В ХАМАС назвали обстрел «крупнейшим в истории» и заявили, что за пять минут было выпущено 137 ракет, пишет YNetNews.

Накануне Израиль ввел чрезвычайное положение в 80-километровой зоне вокруг cектора Газа, закрыв все общественные учреждения, включая школы, и запретив любые массовые мероприятия. Военные начали разворачивать в центре страны установки «Железного купола» - системы противоракетной обороны, которая, впрочем, не способна спасти от всех ударов.

В ночь на вторник Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по 130 целям в секторе Газа. Палестинские власти заявили о 150 раненных и 28 погибших, среди которых девять детей. Минобороны Израила сообщило о ликвидации 15 боевиков и призвало палестинцев «держаться подальше» от мест, где находятся силы ХАМАС.

По данным Channel 12, посредники на переговорах с ХАМАС убедили группировку попросить перемирия, на что израильская сторона ответила отказом. Во вторник министр обороны Израиля Бенни Ганц подписал приказ о призыве в армию 5 тысяч резервистов для «для продолжения действий в рамках операции «Стражи стены», а ранее добрил дальнейшие удары по объектам террористов в секторе Газа, сообщает The Times of Israel.

Ганц заявил, что цель операции, которая будет продолжаться еще несколько дней, состоит в том, чтобы ослабить ХАМАС и заставить террористов пожалеть о своих действиях.

«У каждой бомбы есть адрес. Мы будем продолжать в ближайшие часы и дни. Сложно сказать, сколько это займет времени», - сказал он.

Ситуация в Иерусалиме обострилась в середине апреля, с началом священного для всех мусульман месяца Рамадан. Израильская полиция запретила мусульманам собираться на ступеньках у Дамасских ворот Старого города - в традиционном месте, где арабские жители проводили время после вечерних молитв.

Протест мусульманской молодежи вылился в массовые беспорядки, в результате которых пострадали около 600 арабов, а в арабских соцсетях развернулась кампания по поощрению нападений на евреев.
 
 
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В ХАМАС назвали обстрел «крупнейшим в истории» и заявили, что за пять минут было выпущено 137 ракет.
 
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