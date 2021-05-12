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В Гомеле таксист объезжал затор прямо по тротуару с людьми
Источник материала: Tut.by
В Гомеле таксист объезжал небольшой дорожный затор, возникший из-за аварии, по тротуару. Видео
Сообщается, что инцидент произошел 8 мая на улице Богдана Хмельницкого.
На видео видно, как таксист едет по тротуару на приличной скорости. По тротуару в этот момент идут люди.
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На видео таксист по тротуару на приличной скорости объезжает затор, который образовался из-за аварии.
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