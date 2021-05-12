В Гомеле таксист объезжал затор прямо по тротуару с людьми

Источник материала: Tut.by

В Гомеле таксист объезжал небольшой дорожный затор, возникший из-за аварии, по тротуару. Видео опубликовало сообщество «В Гомеле».

Сообщается, что инцидент произошел 8 мая на улице Богдана Хмельницкого.

На видео видно, как таксист едет по тротуару на приличной скорости. По тротуару в этот момент идут люди.

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