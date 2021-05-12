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Очень тепло и без осадков — синоптики спрогнозировали погоду на среду
Источник материала: Навiны
В Беларуси сегодня сохранится теплая комфортная погода без осадков, прогнозируют синоптики.
Как отмечается, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков (кратковременный дождь ожидается лишь во второй половине дня в некоторых юго-восточных районах).
Ветер юго-восточный, восточный порывистый, местами — сильный порывистый).
Температура воздуха в регионах:
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В Беларуси сегодня сохранится теплая комфортная погода без осадков, прогнозируют синоптики.
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