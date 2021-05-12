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Очень тепло и без осадков  — синоптики спрогнозировали погоду на среду

12.05.2021 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси сегодня сохранится теплая комфортная погода без осадков, прогнозируют синоптики.

Очень тепло и без осадков  — синоптики спрогнозировали погоду на среду

Как отмечается, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков (кратковременный дождь ожидается лишь во второй половине дня в некоторых юго-восточных районах).

Ветер юго-восточный, восточный порывистый, местами — сильный порывистый).

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +21..+23°C;
  • Витебск +19..+21°C;
  • Гомель +17..+19°C;
  • Гродно +21..+23°C;
  • Могилев +18..+20°C;
  • Минск +18..+20°C.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Беларуси сегодня сохранится теплая комфортная погода без осадков, прогнозируют синоптики.
 
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