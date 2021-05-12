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ЕС представил рабочий проект Всеобъемлющего плана по Беларуси

12.05.2021 08:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евросоюз в минувший понедельник, 10 мая, представил проект Всеобъемлющего плана помощи ЕС для Беларуси.

План был представлен в ходе встречи Светланы Тихановской с Мацеем Поповски, гендиректором департамента политики добрососедства и переговоров по расширению Еврокомиссии (DG NEAR).

«Работа над проектом велась последние месяцы во взаимодействии с командой Тихановской», - говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.

План предполагает финансовую макропомощь для экономики Беларуси и поддержку политических и экономических реформ в том числе с участием Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других международных финансовых институтов.

«Подготовка к реализации Плана предусматривает возможность проведения таких мероприятий как Форум инвесторов для новой Беларуси и конференцию доноров. Обязательным условием плана является то, что он поступит демократической Беларуси – а не режиму – в переходный период и после проведения новых свободных выборов», - подчеркивается в сообщении.

В поддержку плана выступили Координационный Совет и НАУ, подписавшие обращение к Президенту Еврокомиссии Урсуле ван дер Ляйен с призывом опубликовать План и поддержать идею проведения международной конференции высокого уровня для разрешения кризиса в Беларуси.

 
 
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Евросоюз в минувший понедельник, 10 мая, представил проект Всеобъемлющего плана помощи ЕС для Беларуси.
 
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