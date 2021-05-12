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РФ объявила персоной нон грата помощника румынского военного атташе

12.05.2021 08:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии в Москве.

Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве при этом указали, что посла Кристиана Истрате вызвали в МИД, где ему была вручена нота.

Помощнику атташе предписали покинуть Россию "в течение 72 часов", передает DW.

Как следует из данных на сайте диппредставительства, пост заместителя военного, военно-морского и воздушного атташе Румынии занимает Алин Илиеску.

В российском министерстве отметили, что этот шаг предпринят в ответ на объявление румынской стороной 26 апреля персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве РФ в Бухаресте Алексея Гришаева.

Ранее аналогичный статус был присвоен десяткам российских дипломатов Словакией и странам Балтии в знак солидарности с Чехией.

Дипломатический кризис между Россией и Чехией начался 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека.

 
 
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Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии в Москве.
 
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