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Стрельба в казанской школе унесла жизни 7 детей

12.05.2021 08:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Восемь из 18 детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, получили пулевые ранения. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Восемь детей получили пулевые ранения огнестрельные. Остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла или при эвакуации из здания», — сказал он, передает РБК.

Все пострадавшие школьники проходят лечение в детской клинической больнице. Двое госпитализированных детей находятся в крайне тяжелом состоянии, еще шесть — в тяжелом, сказал министр.

По его словам, на помощь в Казань прибыли 39 специалистов, в том числе анестезиологов-реаниматологов, хирургов, психиатров, специалистов «Центроспаса» и психологов от МЧС.

Решение о том, транспортировать ли пострадавших в Москву, будет приниматься в зависимости от того, будет ли их состояние стабильным, сказал Мурашко. «Это требует оценки очень тщательной, потому что взлет-посадка — это всегда дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. С учетом того, что была кровопотеря, поэтому сейчас произойдет переоценка, и финальный список будет озвучен. В том числе, согласуем с родителями», — сообщил министр.

Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По последним данным, погибли девять человек — семеро детей и двое взрослых, в том числе учительница, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов. Еще 18 детей и троих взрослых доставили в больницу.

Нападавшего задержали. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев, который, по предварительным данным, раньше учился в этой школе. Во время допроса молодой человек отрекся от родителей и заявил, что он «осознал себя богом» и «всех ненавидел». По словам источника РБК, в Казани также задержали предполагаемого 41-летнего пособника стрелка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

После стрельбы в Казани президент Владимир Путин поручил ужесточить правила владения оружием, а уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила запретить владеть оружием до 21 года. По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, Галявиев получил разрешение на хранение огнестрельного оружия лишь незадолго до нападения.

 
 
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Восемь из 18 детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, получили пулевые ранения. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
 
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