|
Стрельба в казанской школе унесла жизни 7 детей
Источник материала: АФН
Восемь из 18 детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, получили пулевые ранения. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
«Восемь детей получили пулевые ранения огнестрельные. Остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла или при эвакуации из здания», — сказал он, передает РБК.
Все пострадавшие школьники проходят лечение в детской клинической больнице. Двое госпитализированных детей находятся в крайне тяжелом состоянии, еще шесть — в тяжелом, сказал министр.
По его словам, на помощь в Казань прибыли 39 специалистов, в том числе анестезиологов-реаниматологов, хирургов, психиатров, специалистов «Центроспаса» и психологов от МЧС.
Решение о том, транспортировать ли пострадавших в Москву, будет приниматься в зависимости от того, будет ли их состояние стабильным, сказал Мурашко. «Это требует оценки очень тщательной, потому что взлет-посадка — это всегда дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. С учетом того, что была кровопотеря, поэтому сейчас произойдет переоценка, и финальный список будет озвучен. В том числе, согласуем с родителями», — сообщил министр.
Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По последним данным, погибли девять человек — семеро детей и двое взрослых, в том числе учительница, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов. Еще 18 детей и троих взрослых доставили в больницу.
Нападавшего задержали. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев, который, по предварительным данным, раньше учился в этой школе. Во время допроса молодой человек отрекся от родителей и заявил, что он «осознал себя богом» и «всех ненавидел». По словам источника РБК, в Казани также задержали предполагаемого 41-летнего пособника стрелка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
После стрельбы в Казани президент Владимир Путин поручил ужесточить правила владения оружием, а уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила запретить владеть оружием до 21 года. По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, Галявиев получил разрешение на хранение огнестрельного оружия лишь незадолго до нападения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восемь из 18 детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, получили пулевые ранения. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)