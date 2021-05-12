Словно улитки: исследование показало, почему люди прячутся от реальности в смартфонах

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Исследование, проведенное учеными из Университетского колледжа Лондона (УКЛ) показало, что люди во всем мире относятся к своим устройствам так же, как и к своим домам.





сообщает Фокус со ссылкой на научное издание uclpress.co.uk. Об этомФокус сона научное издание uclpress.co.uk.





Согласно результатам исследования, пользователи смартфонов напоминают улиток, которые свои дома носят по всюду за собой, и склонны игнорировать друзей и семью в пользу умной электроники.

Команда антропологов из УКЛ более года наблюдала за юзерами из девяти стран мира, от Ирландии до Камеруна, и обнаружила, что люди относились к своим устройствам не только к банальным игрушкам, но и так же, как собственным домам.





"Смартфон больше не просто устройство, которое мы используем, он стал местом, где мы живем", — прокомментировал профессор Дэниел Миллер, руководивший исследованием. "С одной стороны, это хорошо, но с другой, — это может несколько испортить межчеловеческие отношения в реальности, ведь в любой момент, будь то прием пищи, встреча с друзьями или коллегами, или любой другой вид совместной деятельности, человек, с которым мы коммуницируем, может просто исчезнуть, "уйдя домой", а по сути — погрузившись в виртуальную реальность, обеспечиваемую смартфоном".





По его словам, это явление привело к иному явлению — так называемой "смерти близости", когда речь идет о личном общении.





"Такое поведение разочаровывает, обижает и даже оскорбляет. Именно это мы называем "смертью близости". Даже когда мы находимся рядом с другими людьми физически, мы все равно можем чувствовать себя одинокими в социальном, эмоциональном или профессиональном плане", — говорит Миллер.





Исследователи предполагают, что причиной такой трансформации поведения могут служить мессенджеры, который они предпочитают называть "сердцем смартфона". "Для многих пользователей из большинства регионов только одно приложение является наиболее важным из всего того спектра услуг, который может предложить им смартфон. К примеру, в Японии это приложение LINE, Китае — WeChat, в Бразилии — WhatsApp", — поясняет ученый. "Эти приложения являются средством, с помощью которого вы все еще можете общаться с родными и близкими, даже если живете в другой стране".

В отличие от многих подобных исследований, данное исследование было сосредоточено на людях среднего возраста и на пожилых.





"Поначалу акцент на пожилых людях может показаться странным, потому что мы так привыкли концентрироваться на молодежи, которая просто не мыслима без смартфонов в руках", — пишут ученые, — "однако сосредоточение внимания на пожилых людях помогло провести исследование в любой конкретной демографической нише, чтобы смарт-гаджеты можно было рассматривать как достояние всего человечества".





Такой четкий вектор дал им понять, что смартфоны во всем мире являются предметом первой необходимости. "Смартфон — это, пожалуй, первый объект, который бросает вызов и дому, и рабочему месту с точки зрения количества времени, потраченного на пребывание в жилище, офисе, "в смартфоне". В смартфоне мы всегда "как дома". Мы стали похожими на улиток, только свои дома мы носим не на спинах, а в карманах", — шутят исследователи.





Антропологи также описывают, что "электронный дом" не всегда стоит воспринимать, как место для отдыха, ведь при помощи устройств люди чаще работают, чем развлекаются.





Они отмечают: "Смартфон — вовсе не место для релаксации. Взрослым он вполне может заменить офис, а для подростков, страдающим от кибербуллинга, и вовсе может стать ненавистным предметом".

Но Миллер предостерегает от чрезмерно негативного восприятия. "Смартфон помогает нам создавать и воспроизводить широкий спектр полезных моделей поведения, от восстановления больших семей до создания новых пространств для политических дебатов", — сказал он. "Только взглянув на совершенно разные способы использования и контексты, мы можем полностью понять последствия смартфонов для жизни людей во всем мире".





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