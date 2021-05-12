Лондон и Лиссабон претендуют на право принять финал Лиги чемпионов

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В главный матч клубного европейского футбола вышли "Челси" и "Мансити".





Изначально финал Лиги чемпионов должен был пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле, но из-за сложной ситуации с COVID-19 Великобритания внесла Турцию в «красный» карантинный список, что обязывает всех игроков и фанатов проходить обязательный 10-дневный карантин после возвращения в Англию.

Стамбул должен был принять финал Лиги чемпионов еще в прошлом году, но из-за пандемии решающий матч перенесли в Лиссабон.





В случае переноса финала в Лондон матч готов принять Уэмбли, на котором проходили финалы Лиги чемпионов в 2011 и 2013 годах.



