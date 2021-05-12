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Политолог Валерий Соловей: Лукашенко сказал в очень узком кругу: «Володя уже не тот»
Источник материала: Партизан
"Состояние Путина очень плохое. Лукашенко надеется его пережить".
Российский публицист, историк и политический деятель Валерий Соловей в интервью «Свободе»
Политолог Соловей на протяжении лет был связан с МГИМО. Последние два года часто выступает публично как политический комментатор и политический деятель, критикующий власть Владимира Путина. Заявлял о политических амбициях. Именно на Соловья некоторые мировые СМИ ссылались как на источник информации о серьезном заболевании Путина. Сам Соловей утверждает, что получил эту информацию от спецслужб.
"Было предварительно согласовано, что Лукашенко даст согласие на очень интенсивную и плотную интеграцию"
- Вы часто ссылаетесь на источники в Кремле или просто серьезные источники. Знаете ли вы, когда в Беларуси произойдут перемены и Александр Лукашенко уйдет, как этого с августа требовали сотни тысяч белорусов на улицах, которых сейчас судят за надпись мелом на асфальте «уходи»?
- Этого хочет и Владимир Путин. Более того, в сентябре прошлого года они договорились с Лукашенко, и Лукашенко поклялся ему, получая кредит, что он уйдет к концу 2021 года. Каким образом? Что будет принята новая белорусская Конституция, что будут объявлены новые досрочные выборы. Лукашенко подчеркивал, что не повторные, а досрочные и что он на них не будет выдвигаться. И Москва хотела под это освободить своего кандидата и настаивает на этом. Это Бабарико. Но это обещание не выполняется. Судя по тому, что произошло 22 апреля, Лукашенко не просто не выполняет свои обещания, он начинает дрейфовать в обратную Востоку сторону, в противоположную Кремлю сторону. Это вызывает в официальной Москве очень сильную нервозность.
- А что произошло 22 апреля?
- Даже 21 апреля, когда Путин выступал с посланием перед Федеральным собранием. Было предварительно согласовано, что Лукашенко даст согласие на очень интенсивную и плотную интеграцию России и Беларуси. В данном случае речь идет не об интеграции, а о поглощении Российской Федерацией независимого государства, находящегося к западу от нас. Кстати, именно для этого было назначено чрезвычайное заседание Совета Федерации и его глава Матвиенко заявила, что ожидается очень важное и судьбоносное решение. Лукашенко связался с Путиным и сказал: "Володя, ты же понимаешь, что еще не все готово".
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- Состоялось ли тогда заседание Совета Федерации? Многие считали, что там произойдет что-то важное, например, подпишут договор о российских базах в Беларуси.
- Российские базы - это совсем не важное. Это тот минимум, на который Лукашенко уже дал согласие. Ставка было только на одно - на единое государство. Не на союз, а именно на единое государство, что означает поглощение Беларуси Россией. И он от этого отошел. Отошел с особым цинизмом и теперь намерен двигаться в обратную от России сторону.
"Лукашенко знает, что Путин слабеет, катастрофически ослабевает, не по дням, а по часам"
- Обратная сторона - это Польша, Германия, Франция, США, то есть Запад. Эти страны не признали победу Лукашенко на выборах.
- Я понимаю, что это выглядит сенсационно, и думаю, что это скорее всего стратегия шантажа. Лукашенко привык играть на двух шахматных досках - Запад и Россия. Но сейчас есть одно важное различие. Лукашенко знает, что Путин слабеет, катастрофически ослабевает, не по дням, а по часам. А Лукашенко всегда строил свою стратегию на затягивании, на факте критического ослабления Путина. А если Путин слабеет, то почему бы Лукашенко не получить легитимацию со стороны Запада. Каким образом? Надо чем-то жертвовать. Надо жертвовать Россией. Не экономическими соглашениями, так как Беларусь зависима, и экономическая зависимость по-любому будет сохраняться определенное время. А жертвовать надо какой-то имиджевой стороной. Ради этого надо просто сказать, что Крым принадлежит Украине. Вот и все.
- Лукашенко и раньше не говорил, что Крым принадлежит России. Он признавал это по факту, но не юридически.
- Но он может продолжить эту формулировку. Я вам сейчас привожу логику Лукашенко, как она выглядит благодаря конфиденциальной информации, полученной Москвой. К тому же, он провел предварительные переговоры. У него есть каналы прямого выхода на Запад, они работают довольно эффективно. Какая-то предварительная подготовка уже состоялась. Для Запада это было бы частью давления на президента Путина. Такая сделка, естественно с сохранением политического политеса, не выглядит совершенно невероятной. Для нас она может такой подаваться, но фактически она может быть полностью реализована.
- Вы говорили в одном из своих интервью, что Лукашенко многое обещает Кремлю, но мало что выполняет. Как такое возможно, если на другой стороне Кремль, который многие считают всесильным, за которым ФСБ, самое большое государство мира. Как так возможно, что они ничего не могут сделать с Лукашенко, которого мир не признает даже президентом?
- Этот вопрос как раз четко показывает границы могущества Кремля и почему он ведет такую игру. Кремль только выглядит всемогущим. Я профессионально занимался пиаром, учил этому и неплохо в этом разбираюсь. Казаться в современном мире важнее, чем быть. Путин всегда производил впечатление страха и всесилия на Западе. Своих граждан он угнетает, как Лукашенко, и здесь это работает успешно. Но Запад начал терять это чувство страха именно в последний год. А Лукашенко еще до этого понял цену Путину. Они прекрасно друг друга понимают. Я сам раньше считал, что между ними плохие отношения, но это не совсем так. Путин убежден, что у него интеллектуальное преимущество над Лукашенко. Для него все, что делает Лукашенко, - это игра колхозника. Ему кажется, что он смотрит с высоты, видит все нюансы. Но на самом деле этот колхозник раз за разом обыгрывает Путина. Но что важно для России. Это геополитика, выход к границам Литвы и Польши. Это важно для личной стратегии президента Путина, чтобы оказывать сильное давление на страны Балтии и на Польшу.
"Лично Путин настаивал на более радикальном поведении Лукашенко"
- Но именно Владимир Путин стал гарантом власти Лукашенко. Динамика протестов, которые начались в августе, начала меняться тогда, когда Путин поздравил Лукашенко. После этого не начались и забастовки. Все понимают, что если бы Россия не поддержала тогда Лукашенко, то эти протесты свергли бы его еще летом.
- Я не до конца разделяю ваш оптимизм. Да, Путин поддержал Лукашенко. Эта поддержка имела важное значение, но не критическое. Если бы белорусский народ — а я считаю, что это была настоящая народная революция — повел себя более радикально, у меня нет сомнения, что она бы достигла успеха. И никакой Лукашенко, никакой Путин не сумели бы его остановить. Я прекрасно знаю, что лично Путин настаивал на более радикальном поведении Лукашенко. Вам это может показаться странным, куда уж радикальнее. Но Путин и российское руководство настаивали на том, чтобы белорусская революция была подавлена кровью. Чтобы у Лукашенко не оставалось никакого маневра на Западе. Лукашенко на это не пошел. Я не хочу сказать, что он гуманист, ничего подобного. В этом случае он принимал решения, исходя из собственных интересов. Но они вступили в противоречие с интересами Путина, и он противостоял этому давлению. Я прекрасно знаю, что Лукашенко приказал не применять огнестрельное оружие. А именно Москва на этом настаивала. И если бы белорусы проявили больше настойчивости, то ситуация в Беларуси могла бы пойти иначе, уже в сентябре. И Россия бы не смогла помешать.
- Россия тогда создала специальные подразделения из своего спецназа, который был готов войти в Беларусь при необходимости.
- Это бы не смогло помешать. И это в Москве прекрасно понимали, поэтому хотели, чтобы Лукашенко помешал сам, чтобы сам залил все кровью, и тогда бы у него не было никакого шанса в игре на Западе. Это не отменяет оценки Лукашенко как диктатора. Все, что вы можете сказать — я с этим полностью согласен. Но он, крестьянин, колхозник, поступил хитрее, чем Владимир Владимирович Путин, считающий себя асом разведывательной и контрразведывательной работы.
- Какие сейчас есть инструменты у Кремля, чтобы повлиять на Лукашенко? Россия могла бы закрыть прием, условно говоря, белорусских тракторов, и это невероятное давление на экономику.
- И что дальше? Как это поможет? Это что - спровоцирует выступления против Лукашенко?
- Экономически, да.
- Путину это надо? Путин страшно боится любых революций. Он был страшно напуган Революцией достоинства в Украине. Здесь сразу возникает аналогия с эффектом домино. Он прекрасно понимает, что следующей будет Москва. Он на это пойти не готов.
- В прошлом году в августе вы говорили, что выборы состоятся самое позднее через год и что, якобы, у Лукашенко приемник есть. То есть все это уже неактуально?
- Неактуально, и это очень злит Кремль.
"Тихоновская - не наша, она связана с США, в Кремле в этом полностью убеждены"
- Как, на ваш взгляд, могло бы выглядеть принятие Лукашенко Западом? Ведь это звучит невероятно.
- Как реально - мы этого не знаем. Мы можем представить, как выглядит со стороны Лукашенко, что он даст Западу такие же обещания, которые он давал Путину. Что будет новая Конституция, которая превратит Беларусь в парламентскую республику, а после этого мы проведем выборы, в которых я не буду участвовать. Более того, он пообещает начать переговорный процесс с оппозицией. Я не сомневаюсь, что он его начнет. Другой вопрос - с какой оппозицией.
- Как раз в марте вы говорили, что может возникнуть неожиданная ситуация, когда Кремль может пойти на переговоры с оппозицией. Если для Кремля, как вы говорите, так важно изменить ситуацию в Беларуси, поставить пророссийского, как вы утверждаете, Бабарико, то почему Москва до сих пор не посылает этой оппозиции никаких сигналов? Наоборот, ФСБ участвует в так называемой операции по предотвращению покушения и арестовывает белорусских оппозиционеров.
- Да, но за год до этого та самая контора готовила покушение на Александра Григорьевича. Я имею в виду "вагнеровцев". Покушение готовилось реально. Более того, одна из болезней Лукашенко была связана с российским влиянием. А вот предотвратила она это покушение довольно опереточно. Что касается белорусской оппозиции, то вы прекрасно понимаете двусмысленность позиции Кремля. Москва хотела бы, чтобы Лукашенко ушел, но так, чтобы это было выгодно Кремлю и чтобы это ни в коем случае не выглядело как какое-то революционное событие. Это усложняет маневр для Кремля. Во-вторых, возле Путина всегда находятся люди, которые ему говорят "У нас риск потерять Беларусь", мол, может произойти дестабилизация, и мы не знаем, кто там придет к власти. Тихановская - не наша, она связана с США, в Кремле в этом полностью убеждены.
- Из той картины, которую вы нарисовали, получается, что есть ядерная держава Россия, которую боится полмира, и есть Лукашенко, бывший директор совхоза, который ей противостоит и сдерживает. Я все правильно понимаю?
- Так. Но вы же понимаете, что у людей в Кремле есть своеобразный мировоззрение. Он выглядит на внешнеполитической арене по принципу win-win. Если вы теряете Беларусь, то это не свобода для Беларуси, это потеря для Кремля. И кто выиграет? Выигрывает Запад. На самом деле не существует никаких геополитических факторов. Все эти факторы интерпретируются определенным видом мировоззрения. Если бы были другие люди, то они бы интерпретировали ситуацию по-другому и вели бы себя иначе. Я не говорю, что они бы слились в поцелуях с белорусской оппозицией, я в это не верю. Но они смогли бы оказать коллективное давление с Западом на Лукашенко. А эти люди ведут себя совсем иначе. У них прошлое спецслужб. Для спецслужб не бывает случайностей, стечения обстоятельств. Для них бывают только заговоры и измены. Именно с этой точки зрения они оценивают белорусскую оппозицию. То есть если это не наш агент, то это агент противоположной стороны.
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