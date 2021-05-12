"Осознавая ответственность перед нынешним и будущими поколениями граждан страны за сохранение суверенитета Республики Беларусь, обеспечение ее национальной безопасности и территориальной целостности, мира и спокойствия, защиту жизни и здоровья людей в условиях глобальных вызовов и угроз..."





пишет методолог и политический аналитик Владимир Мацкевич. Этими словами глава режима начинает своё завещание. Да, именно так и надо понимать его "ДЕКРЕТ 9 мая 2021 г. № 2". Распоряжение на случай своей смерти может быть написано в самой разной форме, но это всегда завещание,методолог и политический аналитик





Что можно завещать?





- Имущество, собственность. Это самое обычное дело, но в данном распоряжении об этом речи нет, видимо, это в другом документе оговорено;

- Месть. Например: "В моей смерти прошу винить ...". В данном случае примерно так и говориться: "В случае гибели Президента Республики Беларусь в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, внешней агрессии, вследствие иных действий

насильственного характера".





Виновные в смерти не называются, но "вы же сами всё понимаете"! Понимаете, поэтому должны отомстить.





- Преемника (лицо или объект, получившие или приобретшие от другого лица или объекта в порядке преемственности какие-либо права). В данном случае имя преемника не называется. И это кое-что значит. Некому персонально оставить наследство.





- Порядок действий (обычно это распоряжение о похоронах, о том, закопать ли тело, и где, сжечь ли, и где развеять, какую музычку сыграть на панихиде, вдове - выходить ли замуж, и т.д.). В данном случае завещается "незамедлительно на основании решения Совета Безопасности Республики Беларусь в установленном порядке на территории Республики Беларусь вводится чрезвычайное или военное положение".





То есть, "панихида с танцами", или тризна с жертвоприношениями.





Что нужно понимать про этот декрет-завещание?





1. Автор завещания предчувствует свой конец. Когда он наступит, пока не ясно, но распоряжение отдать самое время, иначе поздно будет.

Важно, что завещатель уже готов смириться со своим концом, но хочет оставить память о себе после смерти.





2. Завещатель не доверяет никому из ближайшего окружения, поэтому втягивает всех в коллективную ответственность.





3. Завещатель пишет завещание не только по своей собственной воле, но поддавшись ожиданиям, а может и требованиям ближайшего окружения. Люди в ближайшем окружении не доверяют друг другу. Макей боится, что Головченко его сожрёт, а Головченко боится, что на него повесят всех собак. Запачканные в преступлениях и убийствах генералы боятся, что их сделают козлами отпущения, как Головченко, так и Макей. Поэтому вместо конкретного преемника завещатель распределяет коллективную ответственность на большой круг подельников.





4. Завещатель своим завещанием делает несколько посылов:





- Обществу! Не расслабляйтесь, после моей смерти будет ещё хуже, будет чрезвычайное и военное положение.





- Всему окружению! Готовьтесь после моей смерти к грызне между собой, но попробуйте продолжить террор в обществе, это даст вам передышку, и вы сможете сбежать и спрятаться.





- Ближайшему кругу! Бойтесь уже сейчас, как и я боюсь. Хочу закричать: «Не убивайте меня, вам же хуже будет»!, Но я не умею ничего, кроме как декреты издавать





- Семье и детям! О вас я позаботился отдельно, не связывайтесь с этими "пауками в банке", драпайте сразу, как только запахнет жареным.





- Путину и Кремлю! Не думайте подкупить кого-то из моих возможных преемников, будете иметь дело со всей сворой.





Самому себе!!! Я не трус, но я боюсь, помню Чаушеску, Саддама и Каддафи.





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