ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Звезду UFC арестовали

12.05.2021 08:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Американского бойца смешанного стиля (MMA) Энтони Джонсона арестовали в казино города Анкасвилл, сообщает lenta.ru со ссылкой на MMA Weekly.

Звезду UFC арестовали
Американца, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), задержали и предъявили обвинение в краже "личности". Джонсон использовал чужую кредитную карточку для покупки билета на самолет.

37-летний бывший чемпион и звезда UFC возобновил карьеру 7 мая. Он одержал победу над Хосе Азеведу на турнире Bellator 258 и пробился в полуфинал Гран-при организации в полутяжелом весе.

Джонсон не выходил в октагон с 2017 года. Боец подписал контракт с Bellator в декабре 2020 года.

На его счету 23 победы при шести поражениях, пишет ru.oxu.az.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американского бойца смешанного стиля (MMA) Энтони Джонсона арестовали в казино города Анкасвилл, сообщает lenta.ru со ссылкой на MMA Weekly.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле таксист объезжал затор прямо по тротуару с людьми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by