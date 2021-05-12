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Звезду UFC арестовали
Источник материала: Партизан
Американского бойца смешанного стиля (MMA) Энтони Джонсона арестовали в казино города Анкасвилл, сообщает lenta.ru со ссылкой на MMA Weekly.
Американца, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), задержали и предъявили обвинение в краже "личности". Джонсон использовал чужую кредитную карточку для покупки билета на самолет.
37-летний бывший чемпион и звезда UFC возобновил карьеру 7 мая. Он одержал победу над Хосе Азеведу на турнире Bellator 258 и пробился в полуфинал Гран-при организации в полутяжелом весе.
Джонсон не выходил в октагон с 2017 года. Боец подписал контракт с Bellator в декабре 2020 года.
На его счету 23 победы при шести поражениях,
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Американского бойца смешанного стиля (MMA) Энтони Джонсона арестовали в казино города Анкасвилл, сообщает lenta.ru со ссылкой на MMA Weekly.
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