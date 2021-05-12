Звезду UFC арестовали

Американца, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), задержали и предъявили обвинение в краже "личности". Джонсон использовал чужую кредитную карточку для покупки билета на самолет.





37-летний бывший чемпион и звезда UFC возобновил карьеру 7 мая. Он одержал победу над Хосе Азеведу на турнире Bellator 258 и пробился в полуфинал Гран-при организации в полутяжелом весе.





Джонсон не выходил в октагон с 2017 года. Боец подписал контракт с Bellator в декабре 2020 года.



