Клещи атакуют СНГ: в Беларуси выросла численность насекомых, в Молдове опрыскивают траву

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Клещи в Подмосковье открыли сезон охоты. За помощью в травмпункты уже обратились сотни пострадавших, в том числе и дети. Вредные паукообразные могут быть переносчиками болезни Лайма, анаплазмоза, туляремии. Одни названия уже пугают. К тому же укусы клещей опасны не только для человека, но и для домашних животных. Какова ситуация в странах Содружества, узнавали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Клещи активировались в Алматы. В больницы города с укусами уже обратились более 600 человек, в основном это дети до 14 лет. Алматы – зона эндемичная. Насекомое здесь может оказаться переносчиком энцефалита. Чтобы встреча с клещом не оказалась смертельной, врачи просят не заниматься самолечением и не затягивать с визитом к специалисту. Парки и скверы города сейчас обрабатывают от насекомых.

«Препарат сильный, действует месяца полтора. Охвачены девять лесных и 136 городских парков и скверов. Общая площадь – 2,5 гектара. Обработку проводим в два этапа. Следующий начнется в июне», – рассказал врач-эпидемиолог центра дезинфекции по Алматы Шерхан Кыдырбаев.

Для обработки используют термогенератор. От него не спасутся даже те насекомые, которые находятся на расстоянии полукилометра.

Молдова

В парках и других зеленых зонах Кишинева начали борьбу с клещами. Работники коммунальных служб косят траву излюбленное место обитания опасных насекомых. После дождей она пошла в рост. Также опрыскивают деревья специальным раствором. А любителям походов в лес медики советуют вооружиться не только шампурами. Защититься от клеща поможет головной убор, специальный спрей или крем. За последние пять лет клещей в Молдове стало больше, считают экологи. Причиной могло стать изменение климата.

Беларусь

В Беларуси – сезон клещей. Сейчас из-за теплой погоды фиксируют резкий рост их численности, поэтому медики просят белорусов быть очень осторожными. В поездках в лес и на дачу рекомендуют выбирать одежду, которая полностью закрывает тело, также советуют не пренебрегать специальными спреями. Если обнаружили на себе клеща, то важно немедленно обращаться к врачам, потому что насекомые переносят опасные болезни – в том числе боррелиоз и клещевой энцефалит. В мае и июне численность насекомых достигает пика, хотя первые укусы медики фиксировали еще в марте в Брестской области.