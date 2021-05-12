В Беларуси чуть не сгорел древнейший костел: святыни спасены

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минской области едва не сгорел один из красивейших костелов Беларуси. Пожарные боролись с пламенем несколько часов. О том, как спасали исторические ценности, расскажет корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Задымление на крыше костела увидела одна из местных жительниц. Она сообщила ксендзу, а тот вызвал пожарных. Расчеты прибыли за несколько минут. Но на то, чтобы локализовать огонь, ушло почти четыре часа. Горели скрытые конструкции, поэтому тушить было сложно.

«Сразу была организована эвакуация материальных ценностей. Они все благополучно спасены. В здании остался только стационарный орган, который невозможно было вынести. Возле него дежурили спасатели и оберегали его от воздействия опасных факторов пожара», – сообщил заместитель начальника Минского областного управления МЧС Виталий Пекурин.

В костеле находилась Будславская икона Божией Матери – это один из самых почитаемых символов Богородицы. Поклониться святыне приезжали паломники из разных стран.

Ее, а также другие иконы, книги и предметы для богослужения удалось вовремя вынести.

«Все сакральные принадлежности удалось вынести еще до приезда пожарников. Пресвятые дары, Наисвятейший сакрамант. Сама икона была перенесена в часовню, которая в доме священника находится. Литургическое одеяние, литургическая посуда», – отметил пресс-секретарь конференции католических епископов Республики Беларусь, ксендз Юрий Санько.

Полностью потушить пламя удалось только к середине дня. Пострадала центральная часть костела и большая часть крыши. Поэтому пока богослужения будут проводить в базилике – части храма, нетронутой огнем. Что стало причиной пожара, выясняют следователи. Предстоит подсчитать и ущерб.

На портале католической церкви Беларуси объявлен сбор средств на восстановление святыни.

Костел в Будславе впервые упоминается в документах в 17 веке. Он один из трех храмов Беларуси, носящий титул малая базилика. Такой статус во всем мире имеют около двух тысяч храмов.