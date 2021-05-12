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В Беларуси чуть не сгорел древнейший костел: святыни спасены
12.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минской области едва не сгорел один из красивейших костелов Беларуси. Пожарные боролись с пламенем несколько часов. О том, как спасали исторические ценности, расскажет корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Задымление на крыше костела увидела одна из местных жительниц. Она сообщила ксендзу, а тот вызвал пожарных. Расчеты прибыли за несколько минут. Но на то, чтобы локализовать огонь, ушло почти четыре часа. Горели скрытые конструкции, поэтому тушить было сложно.
В костеле находилась Будславская икона Божией Матери – это один из самых почитаемых символов Богородицы. Поклониться святыне приезжали паломники из разных стран.
Ее, а также другие иконы, книги и предметы для богослужения удалось вовремя вынести.
Полностью потушить пламя удалось только к середине дня. Пострадала центральная часть костела и большая часть крыши. Поэтому пока богослужения будут проводить в базилике – части храма, нетронутой огнем. Что стало причиной пожара, выясняют следователи. Предстоит подсчитать и ущерб.
На портале католической церкви Беларуси объявлен сбор средств на восстановление святыни.
Костел в Будславе впервые упоминается в документах в 17 веке. Он один из трех храмов Беларуси, носящий титул малая базилика. Такой статус во всем мире имеют около двух тысяч храмов.
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Задымление на крыше костела увидела одна из местных жительниц. Она сообщила ксендзу, а тот вызвал пожарных.
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