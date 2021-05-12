Самое лютое соперничество в женской «фигурке» закончилось нападением. В Голливуде об этом даже сняли кино

Источник материала: Tut.by

Сегодняшнее противостояние в женском фигурном катании можно назвать цветочками по сравнению с лютым соперничеством фигуристок в 90-х. Как минимум одна американская история затмевает все современные интриги. Бывший муж и телохранитель американской звезды 90-х Тони Хардинг организовали покушение на ее соперницу, фигуристку Нэнси Керриган, накануне Олимпийских игр-1994. Нет, это не выдумка киношников (хотя в Голливуде действительно сняли биографическую драму по этой истории). Как же все развивалось на самом деле и чем закончилось беспощадное противостояние — в материале TUT.BY.



Источник: instagram.com/tonyahdg_/

Неблагополучная семья и разрыв шаблонов «фигурки»

Тоня Хардинг — одна из самых талантливых, а еще — скандальных фигуристок Америки. Она пришла в фигурное катание в 1974-м, когда ей было всего три года, чтобы разрушить многие стереотипы об этом виде спорта.

Тоня не была утонченным цветком, изящно исполняющим вращения, в нежных летящих платьях — вместо них на ней зачастую были не очень опрятные самостоятельно сшитые костюмы. Она редко катала программа под лирические композиции — куда чаще Хардинг шокировала судей броским макияжем и стилем диско.



Источник: instagram.com/tonyahdg_/

Ее семейная история тоже далека от завидной. Девочка росла в семье ЛаВоны и Эла Хардингов. По словам фигуристки, мать часто выпивала, бесконечно курила и нередко поднимала на нее руку (хотя сама ЛаВона отрицала подобные обвинения).

Отец Тони постоянно болел, из-за чего сталкивался с проблемами на работе. А еще попадал под раздачу своенравной жены — и в конце концов ушел из семьи, когда Тоня была еще ребенком.



Источник: instagram.com/tonyahdg_/

Будущая чемпионка окончила среднюю школу, но так и не доучилась в старшей: уже в подростковом возрасте у нее в голове было лишь фигурное катание.

Лучший сезон в карьере и легендарный тройной аксель

Тренеры видели в Хардинг потенциал: в 12 лет она уже исполняла тройной лутц — один из тяжелейших прыжковых элементов. В 1986 году 16-летняя Тоня стала шестой на чемпионате США, в 1987 и 1988-м поднималась на пятую строчку, а в 1989 году впервые взошла на пьедестал почета, став бронзовым призером страны.

В 1990-м 19-летняя Тоня Хардинг вышла замуж за Джеффа Гиллоули — человека, сыгравшего определяющую роль в ее жизни. Но об этом позже. А пока Хардинг стремилась к титулу чемпионки Америки.



Источник: instagram.com/tonyahardingfanpage/

Из-за простуды и обострившейся астмы фигуристка выпала из тройки лучших на чемпионате страны в 1990-м, зато уже в 1991-м провела самый успешный сезон в карьере.

На чемпионате США 20-летняя Тоня выполнила тройной аксель — сложнейший прыжок — и таким образом стала первой американкой и второй женщиной в мире, чисто исполнившей этот элемент на соревнованиях. Чтобы понять революционность того события, достаточно сказать, что сегодня аксель в три с половиной оборота выполняют единицы (даже из тех, что с юниорского возраста штампуют четверные тулупы).

В 1991-м Хардинг — чемпионка Соединенных Штатов и серебряный призер чемпионата мира.