«Маленькая Калифорния». Белорусы - о жизни в Остине, куда переезжают из Кремниевой долины

Техсектор США массово переезжает из Кремниевой долины в Остин — в недавнем опросе ИТ-специалистов техасский город обошел область залива Сан-Франциско. Среди причин релокейта люди указывают более низкие налоги и цены на жилье. Но как живется в Остине, прозванном «маленькой Калифорнией»? Поговорили об этом с двумя белорусами, перебравшимися сюда.
История первая: «Apple строит здесь свой новый кампус, а Amazon и Google открывают новые офисы»
Уроженец Пинска Александр живет в Остине около шести лет. Впервые он попал в США еще в студенчестве по программе Work and Travel, потом вернулся, доучился, устроился на текущую работу в крупную игровую компанию и лишь затем переехал в Штаты по визе L-1 (можно сказать, что это трансфер внутри компании, у которой есть представительства по всему миру).
С тех пор Александр большую часть времени проводит в Остине (хотя, конечно, он успел до ковида попутешествовать по стране). По его словам, сюда действительно переезжает много компаний — основной поток идет либо из Калифорнии (Сан-Франциско или The Bay Area, то есть область залива), либо с севера — из Бостона, Нью-Йорка, Чикаго.
На то есть несколько причин, и, пожалуй, на первом месте — экономическая. В США несколько уровней налогов, например, есть федеральный налог и налог штата. И тогда как в Калифорнии этот самый налог штата составляет приблизительно от 1 до 12% в зависимости от размера дохода, то в Техасе он равен нулю.
Кроме того, несмотря на то что цены на жилье в Остине в последнее время подросли, они все еще ниже, чем в Кремниевой долине: здесь можно купить просторный дом за 300−600 тысяч долларов (для сравнения — в Маунтин-Вью в Кремниевой долине на дом понадобится один-два миллиона). Однако из-за притока новых жителей в столице штата уже начинает возникать нехватка жилья, и цены потихоньку ползут вверх, что, разумеется, не радует местных.
Кого-то, вероятно, могла сподвигнуть на переезд политика. В США традиционно идет борьба между республиканцами, которые обозначают себя красным цветом, и демократами, обозначающими себя синим. Техас обычно на политической карте окрашен в красный, но Остин, крупный город, который еще называют «маленькой Калифорнией», выглядит на этом фоне синим островком — и некоторые намеренно переезжают сюда, чтобы либо изменить окрас, либо же распространить синий на весь штат.
Еще одна причина для переезда бизнеса — в Остине большой пул специалистов: здесь расположен крупный и престижный Техасский университет. Так что в городе нет нехватки крупных айтишных фирм.
— Здесь живет Майкл Делл, основатель компании Dell, и он многое вложил в развитие города, — рассказывает Александр. — Например, благодаря ему тут открылась одна из лучших детских клиник страны (мои знакомые переехали в Остин только из-за нее). Apple строит здесь свой новый кампус, а Amazon и Google открывают новые офисы.
И это меняет город. Например, когда я сюда приехал, то вокруг торгового центра было чистое поле — а сейчас все застроено домами и офисами. К сожалению, из-за этого стало больше проблем с пробками — до ковида, разумеется, сейчас многие работают из дома.
Город вырос достаточно быстро, окраины довольно «свежие». Так как Остин не успевает «подтянуть» инфраструктуру до требуемой населением, сейчас здесь много строек.
Местные жалуются на рост города — из-за этого у них увеличиваются налоги, и тут даже есть поговорка: Don’t California my Texas. Но в Остине все равно пока выгодно работать и зарабатывать.
— В Калифорнии ты много зарабатываешь, но и отдаешь много на налоги и аренду. В Остине же налоги растут, стоимость жизни тоже, но зарплаты еще догоняют этот рост. То есть здесь 100 тысяч долларов в год стоят намного больше, чем в Калифорнии, — говорит Александр.
Если говорить о других плюсах жизни Остина, то здесь достойный уровень медицины и одни из лучших школ в стране. Но стоит учитывать, что в Техасе качество школы зависит от стоимости домов в районе. Так как здесь не взимается «налог штата», то налоги платятся со стоимости дома, причем она переоценивается каждый год. Средняя ставка — примерно 2,5%. То есть, если ты купил дом за 300 тысяч и его в эту сумму оценивает налоговая, то каждый год ты будешь платить 7500 долларов.
В итоге, грубо говоря, дети в «богатых» районах ходят в школы с лучшими учителями и новым оборудованием, а дети из «бедных» изначально не имеют доступа к качественному образованию (против чего жители малоимущих районов активно протестуют)
Если же говорить о минусах, то на первом месте, наверное, будет климат. Как говорит Александр, «три месяца в году стоит очень сильная жара, а пять — просто достаточно жарко». Выйти на улицу в августе — словно распахнуть перед лицом горячую духовку. Однако люди здесь в любом случае почти не гуляют по улицам и большую часть времени находятся либо дома, либо на работе, либо в машине — и везде есть кондиционеры.
— Вождение машины — самый важный навык здесь, без автомобиля ты никуда не съездишь и не сходишь. Здесь инфраструктура строится в первую очередь для машин — тут могут сначала построить дорогу и только потом тротуар для пешеходов (летом гуляют вдоль дороги только бездомные). То есть пешком в магазин, если не живешь в центре города, уже не сходишь, — продолжает Александр.
Как правило, в Техасе очень мягкая весна, приятная осень и нехолодная зима — обычно тут максимум минус один градус мороза. Но начало 2021-го выдалось жестким. Ударили сильнейшие за 30 лет морозы — до минус 18, и город оказался к этому не готов. Из-за веерных отключений электричества многие магазины прекратили работу, а в тех, что остались, были очереди; дороги чистили плохо, возникли проблемы с отоплением, и люди ходили греться друг к другу в гости или в магазины.
Семье Александра повезло — у них было отопление, так что они временно пустили к себе две семьи. Но все равно было довольно страшно, учитывая, что у них был новорожденный ребенок, а в доме закончились продукты.
— Тогда погибло много животных, растений, у людей повзрывались трубы, — вспоминает он. — И буквально две недели назад здесь прошел огромный град — побило много машин. Вообще, 2020−2021 — годы какого-то апокалипсиса. Одно хорошо — так как Остин холмистый, то здесь нет торнадо, как в Далласе и Сан-Антонио.
Еще один минус Остина, по словам Александра, заключается в том, что, чтобы покинуть Техас, тебе придется ехать в любую сторону восемь часов. До Мексиканского залива на машине примерно четыре часа — но стоит учитывать, что на побережье много нефтеперерабатывающих предприятий, так что надо не ошибиться с выбором назначения. Так, местные ездят отдыхать в туристический городок Корпус-Кристи и национальный заповедник, где морские черепахи откладывают яйца и обитает много птиц из Красной книги.
— Вообще, тут много парков, а сам Остин очень зеленый, — рассказывает айтишник. — До приезда сюда я думал, что Остин — это типичный Техас с перекати-поле. Но это не так. Здесь очень распространено хвойное дерево — разновидность кедра. Но, к сожалению, во время его цветения у многих приезжающих сюда начинается аллергия (у меня пока нет, слава богу).
До недавних пор в Остине было довольно мало белорусов и русских — разве что имелось довольно большое комьюнити украинцев (компания Adobe перевезла сюда киевский офис приобретенной ей Magento). Но, как говорит Александр, выборы в Беларуси в августе 2020 года сплотили местных.
— Мы лично познакомились со многими белорусами. Сейчас, когда у нас маленький ребенок, мы уже не такие активные, но поначалу акции у Капитолия в Остине проходили чуть ли не каждые выходные, если не чаще, и мы проводили акции у офиса Sandvine у Остина по поводу поставок их оборудования в Беларусь и писали об этой проблеме губернатору.
— Хочу ли я вернуться в Беларусь? Да, хочу. Шесть лет назад я не бежал из Беларуси — я просто воспользовался подвернувшейся мне возможностью. И до ковида каждые полгода я бывал дома, навещал родителей и потом ехал в Минск — это комфортный город с классными ресторанами и кафешками. Мы даже сейчас обсуждали возвращение, но пока это не лучший вариант.
Когда ситуация в стране поменяется, в Беларуси откроется много возможностей и многие, кто уехал, вернутся домой. И мы тоже будем рассматривать вариант возвращения, и довольно серьезно. Нет идеального места для жизни, и Остин точно не идеален — тут есть свои нюансы. Но сейчас, судя по прочитанному в новостях, в Беларуси жить опасно и довольно сложно.
История вторая: «И если Сан-Франциско называют «Кремниевой долиной», то Остин — «Кремниевыми холмами»
— Я не совсем обычный айтишник — я не программист, а «жестянщик», делаю чипы, — говорит наш следующий собеседник Дмитрий, житель Остина, родившийся и выросший в Мозыре.
На самом деле он, скорее, дизайнер чипов: Дмитрий успел поработать в таких фирмах, как Zoran (компания, бывшая в начале 2000-х поставщиком чипов для DVD), CSR (один из главных поставщиков Bluetooth чипсетов), Qualcomm (их процессоры могут стоять в вашем телефоне или компьютере) и Amazon. Теперь же он делает для калифорнийского стартапа, по его словам, «самый большой чип в мире».
Дмитрий уехал из Беларуси еще в 1999-м. Дело в том, что тогда только ввели «обязательное распределение», и юного выпускника минского РТИ (сейчас БГУИР), распределили на «Интеграл».
— Мне дали бумажку с указанием зарплаты — она была примерно 11 долларов. Но когда я пришел в деканат, то увидел справа от листа ватмана с перечислением мест для распределения объявление от «Амкодора», где говорилось, что им требуются разнорабочие с зарплатой в 250 долларов. Я сравнил эти 11 и 250 долларов и резко вспомнил, что у меня есть еврейские корни, — смеется Дмитрий.
Так спустя три недели после получения диплома юноша оказался в Израиле. Поначалу ему пришлось целый год провести в кибуце, где он работал и учил иврит. Затем Дмитрий стал ходить по собеседованиям, а чтобы заполнить пробелы в образовании, записался вольным слушателем в Технион в Хайфе (так называется Израильский технологический институт). И спустя несколько месяцев он попал на свое первое производство чипов.
Пять лет назад Дмитрий работал в фирме Qualcomm и жил вместе с семьей в просторной квартире с видом на море. Но неожиданно их офис в Хайфе решили закрыть, а всех сотрудников — уволить. Спустя некоторое время к белорусу пришли с предложением — не хочет ли он продолжить работать на Qualcomm, но уже в другом офисе, через дорогу от старого?
— А я был очень обижен — я же работал тут так долго, мне так нравилась моя работа и команда, а тут офис взяли и закрыли. Так что я сказал — хотите, чтобы я у вас работал, дайте американский оффер. Просто взял их наобум, хотя у меня уже были предложения от других фирм в Хайфе, — рассказывает собеседник. — Но мне внезапно действительно предложили место в Сан-Диего. Я позвонил жене, рассказал, что мне дали оффер, но я не особо хочу в США. На что она ответила — давай попробуем. И вот так мы отправились в США.
Сан-Диего оказался настоящий раем — город на берегу Тихого океана, где на побережье круглый год стоит 25 градусов. Однако жилье там стоило довольно дорого (хоть и дешевле, чем в области залива Сан-Франциско), а уровень жизни семьи ощутимо просел по сравнению с Израилем. Плюс работа Дмитрию не слишком нравилась, так что когда через три года при содействии работодателя он получил грин-карту, то стал искать другое место для трудоустройства — причем конкретно в Остине.
В итоге его переезд в Техас оплатил Amazon, и Дмитрий стал делать чипы для облачной платформы AWS.
— На тот момент это был самый развивающийся город, бешеное количество хайтек-фирм переезжали сюда из Калифорнии, — поясняет свой выбор Дмитрий. — Мне предлагали, например, города, где для меня было бы только одно место работы, допустим, Бойсе в Айдахо, где есть только Micron, или Хилсборо в Орегоне, где лишь фирма Intel и ничего больше. А в Остине есть все — и Intel, и Apple, и Amazon. Tesla перевезла сюда свой новый завод, а Microsoft открывает разработку чипов. У фирмы NXP, которая делает чипы в том числе в айфоны, тут огромный разработческий центр, а у фирмы AMD — и центр разработки, и завод. И это только компании из моей сферы!
В Штатах только два таких центра — The Bay Area и Остин. И если Сан-Франциско называют Silicon Valley («Кремниевая долина»), то Остин — Silicon Hills («Кремниевые холмы»).
Вторая причина моего переезда сюда — это стоимость и качество жилья. Два года назад здешнее жилье по сравнению с Калифорнией казалось нереально дешевым, тут за 350 тысяч можно было купить хоромы. Сначала я думал снимать дом, но, посмотрев на цены, понял, что надо покупать. Наскреб на 20% взноса, а все остальное — ипотека (процент поначалу было в районе 4%, а сейчас — в районе 2%). Причем дома тут просторные! Обычный дом для среднего класса в Остине — это 300 квадратов жилой площади. Очень удобно в ковид — можно работать в отдельной комнате.
Среди особенностей жизни в Остине Дмитрий тоже упоминает страшную жару летом — в июле — августе здесь так жарко, что люди предпочитают переждать это время в Израиле (где, к слову, тоже далеко не прохладно).
Если Калифорния — это пустыня и горы, то Техас — это плато, усеянное озерами и реками (в итоге тут такая высокая влажность, что летом на улице у тебя сразу запотевают очки). Разве что в Остине есть холмы в центре.
— Помню, когда я впервые поднялся на холм в Остине и увидел внизу реку Колорадо, то сказал: «Мозырь, один к одному», — смеется собеседник.
По словам Дмитрия, благодаря нулевому «подоходному налогу штата» (State Incomes Tax) здесь в кармане остается «на 10−15% больше, чем в Калифорнии». Однако не стоит забывать и про еще один налог, аналогичный нашему НДС, который включается в стоимость купленного в магазине. Причем этот sales tax разнится в зависимости от района — так, если в маленьком техасском городке он может составлять 5%, то в Остине, как и в Калифорнии, 8,25%.
Из плюсов — в Техасе по сравнению с Калифорнией в 2,5 раза дешевле бензин. Здесь нет странных «налогов на налог», и к тому же Техас — нефтяной штат (как говорит Дмитрий, «весь участок Мексиканского залива от Техаса до Луизианы — один большой нефтеперерабатывающий завод»).
По его словам, Остин — очень красивый и молодежный город.
— Например, центр Сан-Франциско старый, и в этом есть определенный шарм. Но когда ты приезжаешь в Остин и видишь этот абсолютно безумный дизайн вышек в даунтауне — это совершенно другое. Или же ты можешь взять байдарку и прокатиться по центру города по воде — это тоже классно. То есть для молодежи в городе — рай.
Плюс здесь проводится (то есть проводилось до ковида) огромное количество музыкальных фестивалей. И, разумеется, есть множество баров, пивоварен и «лучших барбекю штата», где место надо бронировать за месяцы вперед.
Отдельного упоминания заслуживает менталитет жителей Техаса — «свободного народа». Например, если в Калифорнии детям до 12 лет запрещается ходить в школу самим, то в Остине это, наоборот, приветствуется. Или же — когда Дмитрий впервые встретился с людьми из белорусской диаспоры, те предложили ему сходить не в ресторан, а на стрельбище, и спросили, где его пистолет.
— Твое мироощущение здесь начинает меняться. В Калифорнии надо быть очень толерантным, а в Техасе больше белорусский менталитет, народ более жесткий и более прямой.
К сожалению, у Дмитрия уже нет белорусского гражданства — он получил израильский паспорт до 2002 года, то есть до принятия закона о гражданстве Республики Беларусь. И пока между Израилем и Беларусью не ввели безвизовый режим, ему каждый раз, чтобы навестить мать, приходилось идти в посольство.
— Я из тех людей, кто очень сильно любит Беларусь и считает ее своей родиной. Если бы у меня сейчас была возможность поехать в Беларусь и работать там за те же деньги, я бы это сделал, — говорит собеседник. — К тому же пока я на грин-карте, то не могу покидать Штаты больше чем на полгода. Но как только получу американский паспорт, то смогу работать в другой стране и год, и два, и четыре.
Да, пока нам страшно отправлять детей на лето к бабушкам в Беларусь. Но если ставить вопрос в общем, как «хотел бы я поехать жить в Беларусь», то да, хотел бы.