«Маленькая Калифорния». Белорусы - о жизни в Остине, куда переезжают из Кремниевой долины

Источник материала: Tut.by

Техсектор США массово переезжает из Кремниевой долины в Остин — в недавнем опросе ИТ-специалистов техасский город обошел область залива Сан-Франциско. Среди причин релокейта люди указывают более низкие налоги и цены на жилье. Но как живется в Остине, прозванном «маленькой Калифорнией»? Поговорили об этом с двумя белорусами, перебравшимися сюда.

История первая: «Apple строит здесь свой новый кампус, а Amazon и Google открывают новые офисы»

Уроженец Пинска Александр живет в Остине около шести лет. Впервые он попал в США еще в студенчестве по программе Work and Travel, потом вернулся, доучился, устроился на текущую работу в крупную игровую компанию и лишь затем переехал в Штаты по визе L-1 (можно сказать, что это трансфер внутри компании, у которой есть представительства по всему миру).

С тех пор Александр большую часть времени проводит в Остине (хотя, конечно, он успел до ковида попутешествовать по стране). По его словам, сюда действительно переезжает много компаний — основной поток идет либо из Калифорнии (Сан-Франциско или The Bay Area, то есть область залива), либо с севера — из Бостона, Нью-Йорка, Чикаго.

На то есть несколько причин, и, пожалуй, на первом месте — экономическая. В США несколько уровней налогов, например, есть федеральный налог и налог штата. И тогда как в Калифорнии этот самый налог штата составляет приблизительно от 1 до 12% в зависимости от размера дохода, то в Техасе он равен нулю.

Кроме того, несмотря на то что цены на жилье в Остине в последнее время подросли, они все еще ниже, чем в Кремниевой долине: здесь можно купить просторный дом за 300−600 тысяч долларов (для сравнения — в Маунтин-Вью в Кремниевой долине на дом понадобится один-два миллиона). Однако из-за притока новых жителей в столице штата уже начинает возникать нехватка жилья, и цены потихоньку ползут вверх, что, разумеется, не радует местных.

Кого-то, вероятно, могла сподвигнуть на переезд политика. В США традиционно идет борьба между республиканцами, которые обозначают себя красным цветом, и демократами, обозначающими себя синим. Техас обычно на политической карте окрашен в красный, но Остин, крупный город, который еще называют «маленькой Калифорнией», выглядит на этом фоне синим островком — и некоторые намеренно переезжают сюда, чтобы либо изменить окрас, либо же распространить синий на весь штат.

Еще одна причина для переезда бизнеса — в Остине большой пул специалистов: здесь расположен крупный и престижный Техасский университет. Так что в городе нет нехватки крупных айтишных фирм.

— Здесь живет Майкл Делл, основатель компании Dell, и он многое вложил в развитие города, — рассказывает Александр. — Например, благодаря ему тут открылась одна из лучших детских клиник страны (мои знакомые переехали в Остин только из-за нее). Apple строит здесь свой новый кампус, а Amazon и Google открывают новые офисы.

И это меняет город. Например, когда я сюда приехал, то вокруг торгового центра было чистое поле — а сейчас все застроено домами и офисами. К сожалению, из-за этого стало больше проблем с пробками — до ковида, разумеется, сейчас многие работают из дома.



Фото: Mitchell Kmetz / Unsplash

Город вырос достаточно быстро, окраины довольно «свежие». Так как Остин не успевает «подтянуть» инфраструктуру до требуемой населением, сейчас здесь много строек.

Местные жалуются на рост города — из-за этого у них увеличиваются налоги, и тут даже есть поговорка: Don’t California my Texas. Но в Остине все равно пока выгодно работать и зарабатывать.

— В Калифорнии ты много зарабатываешь, но и отдаешь много на налоги и аренду. В Остине же налоги растут, стоимость жизни тоже, но зарплаты еще догоняют этот рост. То есть здесь 100 тысяч долларов в год стоят намного больше, чем в Калифорнии, — говорит Александр.

Если говорить о других плюсах жизни Остина, то здесь достойный уровень медицины и одни из лучших школ в стране. Но стоит учитывать, что в Техасе качество школы зависит от стоимости домов в районе. Так как здесь не взимается «налог штата», то налоги платятся со стоимости дома, причем она переоценивается каждый год. Средняя ставка — примерно 2,5%. То есть, если ты купил дом за 300 тысяч и его в эту сумму оценивает налоговая, то каждый год ты будешь платить 7500 долларов.

В итоге, грубо говоря, дети в «богатых» районах ходят в школы с лучшими учителями и новым оборудованием, а дети из «бедных» изначально не имеют доступа к качественному образованию (против чего жители малоимущих районов активно протестуют)

Если же говорить о минусах, то на первом месте, наверное, будет климат. Как говорит Александр, «три месяца в году стоит очень сильная жара, а пять — просто достаточно жарко». Выйти на улицу в августе — словно распахнуть перед лицом горячую духовку. Однако люди здесь в любом случае почти не гуляют по улицам и большую часть времени находятся либо дома, либо на работе, либо в машине — и везде есть кондиционеры.

— Вождение машины — самый важный навык здесь, без автомобиля ты никуда не съездишь и не сходишь. Здесь инфраструктура строится в первую очередь для машин — тут могут сначала построить дорогу и только потом тротуар для пешеходов (летом гуляют вдоль дороги только бездомные). То есть пешком в магазин, если не живешь в центре города, уже не сходишь, — продолжает Александр.

Как правило, в Техасе очень мягкая весна, приятная осень и нехолодная зима — обычно тут максимум минус один градус мороза. Но начало 2021-го выдалось жестким. Ударили сильнейшие за 30 лет морозы — до минус 18, и город оказался к этому не готов. Из-за веерных отключений электричества многие магазины прекратили работу, а в тех, что остались, были очереди; дороги чистили плохо, возникли проблемы с отоплением, и люди ходили греться друг к другу в гости или в магазины.



Морозы в Техасе в феврале 2021 года. Фото: Reuters

Семье Александра повезло — у них было отопление, так что они временно пустили к себе две семьи. Но все равно было довольно страшно, учитывая, что у них был новорожденный ребенок, а в доме закончились продукты.

— Тогда погибло много животных, растений, у людей повзрывались трубы, — вспоминает он. — И буквально две недели назад здесь прошел огромный град — побило много машин. Вообще, 2020−2021 — годы какого-то апокалипсиса. Одно хорошо — так как Остин холмистый, то здесь нет торнадо, как в Далласе и Сан-Антонио.

Еще один минус Остина, по словам Александра, заключается в том, что, чтобы покинуть Техас, тебе придется ехать в любую сторону восемь часов. До Мексиканского залива на машине примерно четыре часа — но стоит учитывать, что на побережье много нефтеперерабатывающих предприятий, так что надо не ошибиться с выбором назначения. Так, местные ездят отдыхать в туристический городок Корпус-Кристи и национальный заповедник, где морские черепахи откладывают яйца и обитает много птиц из Красной книги.

— Вообще, тут много парков, а сам Остин очень зеленый, — рассказывает айтишник. — До приезда сюда я думал, что Остин — это типичный Техас с перекати-поле. Но это не так. Здесь очень распространено хвойное дерево — разновидность кедра. Но, к сожалению, во время его цветения у многих приезжающих сюда начинается аллергия (у меня пока нет, слава богу).

До недавних пор в Остине было довольно мало белорусов и русских — разве что имелось довольно большое комьюнити украинцев (компания Adobe перевезла сюда киевский офис приобретенной ей Magento). Но, как говорит Александр, выборы в Беларуси в августе 2020 года сплотили местных.

— Мы лично познакомились со многими белорусами. Сейчас, когда у нас маленький ребенок, мы уже не такие активные, но поначалу акции у Капитолия в Остине проходили чуть ли не каждые выходные, если не чаще, и мы проводили акции у офиса Sandvine у Остина по поводу поставок их оборудования в Беларусь и писали об этой проблеме губернатору.



Капитолий в Остине. Фото: Alec Mason / Unsplash

— Хочу ли я вернуться в Беларусь? Да, хочу. Шесть лет назад я не бежал из Беларуси — я просто воспользовался подвернувшейся мне возможностью. И до ковида каждые полгода я бывал дома, навещал родителей и потом ехал в Минск — это комфортный город с классными ресторанами и кафешками. Мы даже сейчас обсуждали возвращение, но пока это не лучший вариант.

Когда ситуация в стране поменяется, в Беларуси откроется много возможностей и многие, кто уехал, вернутся домой. И мы тоже будем рассматривать вариант возвращения, и довольно серьезно. Нет идеального места для жизни, и Остин точно не идеален — тут есть свои нюансы. Но сейчас, судя по прочитанному в новостях, в Беларуси жить опасно и довольно сложно.

История вторая: «И если Сан-Франциско называют «Кремниевой долиной», то Остин — «Кремниевыми холмами»



Граффити в Остине. Фото: Cosmic Timetraveler / Unsplash

— Я не совсем обычный айтишник — я не программист, а «жестянщик», делаю чипы, — говорит наш следующий собеседник Дмитрий, житель Остина, родившийся и выросший в Мозыре.

На самом деле он, скорее, дизайнер чипов: Дмитрий успел поработать в таких фирмах, как Zoran (компания, бывшая в начале 2000-х поставщиком чипов для DVD), CSR (один из главных поставщиков Bluetooth чипсетов), Qualcomm (их процессоры могут стоять в вашем телефоне или компьютере) и Amazon. Теперь же он делает для калифорнийского стартапа, по его словам, «самый большой чип в мире».

Дмитрий уехал из Беларуси еще в 1999-м. Дело в том, что тогда только ввели «обязательное распределение», и юного выпускника минского РТИ (сейчас БГУИР), распределили на «Интеграл».

— Мне дали бумажку с указанием зарплаты — она была примерно 11 долларов. Но когда я пришел в деканат, то увидел справа от листа ватмана с перечислением мест для распределения объявление от «Амкодора», где говорилось, что им требуются разнорабочие с зарплатой в 250 долларов. Я сравнил эти 11 и 250 долларов и резко вспомнил, что у меня есть еврейские корни, — смеется Дмитрий.

Так спустя три недели после получения диплома юноша оказался в Израиле. Поначалу ему пришлось целый год провести в кибуце , где он работал и учил иврит. Затем Дмитрий стал ходить по собеседованиям, а чтобы заполнить пробелы в образовании, записался вольным слушателем в Технион в Хайфе (так называется Израильский технологический институт). И спустя несколько месяцев он попал на свое первое производство чипов.

Пять лет назад Дмитрий работал в фирме Qualcomm и жил вместе с семьей в просторной квартире с видом на море. Но неожиданно их офис в Хайфе решили закрыть, а всех сотрудников — уволить. Спустя некоторое время к белорусу пришли с предложением — не хочет ли он продолжить работать на Qualcomm, но уже в другом офисе, через дорогу от старого?

— А я был очень обижен — я же работал тут так долго, мне так нравилась моя работа и команда, а тут офис взяли и закрыли. Так что я сказал — хотите, чтобы я у вас работал, дайте американский оффер. Просто взял их наобум, хотя у меня уже были предложения от других фирм в Хайфе, — рассказывает собеседник. — Но мне внезапно действительно предложили место в Сан-Диего. Я позвонил жене, рассказал, что мне дали оффер, но я не особо хочу в США. На что она ответила — давай попробуем. И вот так мы отправились в США.

Сан-Диего оказался настоящий раем — город на берегу Тихого океана, где на побережье круглый год стоит 25 градусов. Однако жилье там стоило довольно дорого (хоть и дешевле, чем в области залива Сан-Франциско), а уровень жизни семьи ощутимо просел по сравнению с Израилем. Плюс работа Дмитрию не слишком нравилась, так что когда через три года при содействии работодателя он получил грин-карту , то стал искать другое место для трудоустройства — причем конкретно в Остине.

В итоге его переезд в Техас оплатил Amazon, и Дмитрий стал делать чипы для облачной платформы AWS.

— На тот момент это был самый развивающийся город, бешеное количество хайтек-фирм переезжали сюда из Калифорнии, — поясняет свой выбор Дмитрий. — Мне предлагали, например, города, где для меня было бы только одно место работы, допустим, Бойсе в Айдахо, где есть только Micron, или Хилсборо в Орегоне, где лишь фирма Intel и ничего больше. А в Остине есть все — и Intel, и Apple, и Amazon. Tesla перевезла сюда свой новый завод, а Microsoft открывает разработку чипов. У фирмы NXP, которая делает чипы в том числе в айфоны, тут огромный разработческий центр, а у фирмы AMD — и центр разработки, и завод. И это только компании из моей сферы!

В Штатах только два таких центра — The Bay Area и Остин. И если Сан-Франциско называют Silicon Valley («Кремниевая долина»), то Остин — Silicon Hills («Кремниевые холмы»).

Вторая причина моего переезда сюда — это стоимость и качество жилья. Два года назад здешнее жилье по сравнению с Калифорнией казалось нереально дешевым, тут за 350 тысяч можно было купить хоромы. Сначала я думал снимать дом, но, посмотрев на цены, понял, что надо покупать. Наскреб на 20% взноса, а все остальное — ипотека (процент поначалу было в районе 4%, а сейчас — в районе 2%). Причем дома тут просторные! Обычный дом для среднего класса в Остине — это 300 квадратов жилой площади. Очень удобно в ковид — можно работать в отдельной комнате.

Среди особенностей жизни в Остине Дмитрий тоже упоминает страшную жару летом — в июле — августе здесь так жарко, что люди предпочитают переждать это время в Израиле (где, к слову, тоже далеко не прохладно).

Если Калифорния — это пустыня и горы, то Техас — это плато, усеянное озерами и реками (в итоге тут такая высокая влажность, что летом на улице у тебя сразу запотевают очки). Разве что в Остине есть холмы в центре.

— Помню, когда я впервые поднялся на холм в Остине и увидел внизу реку Колорадо, то сказал: «Мозырь, один к одному», — смеется собеседник.

По словам Дмитрия, благодаря нулевому «подоходному налогу штата» (State Incomes Tax) здесь в кармане остается «на 10−15% больше, чем в Калифорнии». Однако не стоит забывать и про еще один налог, аналогичный нашему НДС, который включается в стоимость купленного в магазине. Причем этот sales tax разнится в зависимости от района — так, если в маленьком техасском городке он может составлять 5%, то в Остине, как и в Калифорнии, 8,25%.

Из плюсов — в Техасе по сравнению с Калифорнией в 2,5 раза дешевле бензин. Здесь нет странных «налогов на налог», и к тому же Техас — нефтяной штат (как говорит Дмитрий, «весь участок Мексиканского залива от Техаса до Луизианы — один большой нефтеперерабатывающий завод»).

По его словам, Остин — очень красивый и молодежный город.

— Например, центр Сан-Франциско старый, и в этом есть определенный шарм. Но когда ты приезжаешь в Остин и видишь этот абсолютно безумный дизайн вышек в даунтауне — это совершенно другое. Или же ты можешь взять байдарку и прокатиться по центру города по воде — это тоже классно. То есть для молодежи в городе — рай.



Фото: Tomek Baginski / Unsplash

Плюс здесь проводится (то есть проводилось до ковида) огромное количество музыкальных фестивалей . И, разумеется, есть множество баров, пивоварен и «лучших барбекю штата», где место надо бронировать за месяцы вперед.

Отдельного упоминания заслуживает менталитет жителей Техаса — «свободного народа». Например, если в Калифорнии детям до 12 лет запрещается ходить в школу самим, то в Остине это, наоборот, приветствуется. Или же — когда Дмитрий впервые встретился с людьми из белорусской диаспоры, те предложили ему сходить не в ресторан, а на стрельбище, и спросили, где его пистолет.

— Твое мироощущение здесь начинает меняться. В Калифорнии надо быть очень толерантным, а в Техасе больше белорусский менталитет, народ более жесткий и более прямой.

К сожалению, у Дмитрия уже нет белорусского гражданства — он получил израильский паспорт до 2002 года, то есть до принятия закона о гражданстве Республики Беларусь. И пока между Израилем и Беларусью не ввели безвизовый режим, ему каждый раз, чтобы навестить мать, приходилось идти в посольство.

— Я из тех людей, кто очень сильно любит Беларусь и считает ее своей родиной. Если бы у меня сейчас была возможность поехать в Беларусь и работать там за те же деньги, я бы это сделал, — говорит собеседник. — К тому же пока я на грин-карте, то не могу покидать Штаты больше чем на полгода. Но как только получу американский паспорт, то смогу работать в другой стране и год, и два, и четыре.

Да, пока нам страшно отправлять детей на лето к бабушкам в Беларусь. Но если ставить вопрос в общем, как «хотел бы я поехать жить в Беларусь», то да, хотел бы.