Год назад Виктор Бабарико заявил о намерении стать президентом Беларуси. Вспоминаем, как это было

Источник материала: Onliner

Все произошло 12 мая. Ровно год назад экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико сообщил о своем намерении выдвигаться в кандидаты на выборах президента Беларуси. Несколькими днями ранее о таком же намерении заявили экс-директор ПВТ Валерий Цепкало и блогер Сергей Тихановский. После этого события в стране закрутились стремительно, приведя нас в точку, в которой мы находимся сейчас. Только факты: вернемся на 12 месяцев назад и вспомним, как это было.

Вот о чем писал год назад Виктор Бабарико:

«Уважаемые дамы и господа! Никогда не думал, что буду писать такой текст, и надеялся, что оставаться на позициях экономического аналитика и не заниматься политикой мне удастся до наступления новых времен в нашей стране. Но „никогда не говори никогда“!:(

Итак, я буду выдвигать свою кандидатуру на выборах 9 августа.

Я не наивный человек и прекрасно понимаю те граничные условия и правила игры, которые сформированы на этом поле в Беларуси, а самое главное — финальную часть этого „действа“, которая была сформулирована еще в эпоху Сталина: неважно, как голосуют, важно, как считаем. Однако, зная все это, я верю в ограниченность любой неэффективной системы, в возможности, которые предоставляют новые инструменты на базе современных технологий, а самое главное, я очень боюсь, что это последний шанс хоть каких-то выборов в независимой Беларуси. И я посчитал для себя недопустимым и стыдным жалеть о том, что не попытался что-то изменить, оправдывая себя тем, что изменить нельзя ничего.

Если можно честно описать ту ситуацию, в которой мы находимся, если верен анализ, почему мы дошли до этой точки, если можно предложить вариант решения проблемы, то дóлжно и принять ответственность за реализацию этого варианта», — говорилось в заявлении Виктора Бабарико.

В банковской системе страны Виктор Бабарико работал с июля 1995 года. Председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» назначен в июле 2000 года. 12 мая 2020 года сам банк сообщил, что Бабарико вышел из состава правления и уволился с должности председателя правления по собственному желанию.

Во время кампании по сбору подписей Виктор Бабарико сдал в комиссии 367 179 подписей, после проверок действительными были признаны 165 744 подписи. 13 июля его доверенных лиц пригласили в ЦИК, там их ознакомили с результатами проверки документов. Лидия Ермошина заявила, что к декларации экс-банкира есть вопросы. Глава ЦИК добавила, что «вместе с тем» в ЦИК поступило письмо от Комитета госконтроля. В нем было указано, что Бабарико руководил преступной группой, «отмывавшей деньги».

Лидия Ермошина предложила не регистрировать Бабарико кандидатом в президенты, члены комиссии единогласно проголосовали за это предложение.





Еще раньше, 8 мая, когда Палата Представителей Национального собрания назначила дату президентских выборов, о своем решении выдвигаться в качестве кандидата заявил и Валерий Цепкало.

В своем посте на Facebook он сообщил о том, что в мире произошла революция и на смену эпохе масс пришло время личной свободы человека. Но эта революция прошла мимо Беларуси.

«Более того, свыше четверти века страна двигалась в противоположном направлении. В стране утверждались семейные, неофеодальные отношения с возможностью проявления различных форм капризности, бесцеремонности и грубости по отношению к тем, кто стоит ниже на социальной лестнице. В стране сформировалась модель, при которой возвышение одних происходило не путем индивидуального развития и личностного роста, а за счет «опущения» и унижения других, лишения их гордости и человеческого достоинства», — заявлял Цепкало.

Он отмечал, что во время бурного развития экономики стран Европы, Америки и Азии ВВП Беларуси за 10 лет не только не вырос, но и уменьшился, а доходы населения упали.

«Теперь белорусы зарабатывают меньше, чем самая бедная китайская провинция. Наша страна ходит по миру с протянутой рукой и просит выделить ей кредиты на покрытие процентов по ранее полученным кредитам, — говорил экс-глава ПВТ. — На фоне стремительных перемен мы застряли в устаревших представлениях о мире, где ключевое понятие — враг. Его наличием оправдываются наши внутренние проблемы. Заговоры Госдепа, происки Евросоюза, интриги Россельхознадзора — именно они виновны в том, что наша страна медленно, но верно сползает на мировую экономическую периферию. Из страны с самым высоким потенциалом в Восточной Европе мы превратились во второе по бедности государство на европейском континенте».





Таким образом, Цепкало писал, что принял решение баллотироваться на пост президента Беларуси.

«У меня достаточно для этого и управленческого, и жизненного опыта. Имея серьезные контакты в политических и деловых кругах в разных странах мира, я смогу их использовать на благо народа Беларуси. Создав Парк высоких технологий, я показал и Беларуси, и всему миру, что наш народ может быть столь же умным, творческим и предприимчивым, как американцы, англичане, японцы, корейцы и другие успешные народы Земли, — написал он. — История – открытая дорога. Она не фатальна. Мысль, творчество, интеллект, энергия наших людей способны преобразить нашу страну, явиться могучим средством возрождения нации, ее достоинства, чести и гордости».

Ранее Валерий Цепкало был первым директором Парка высоких технологий, руководил ПВТ в течение 11 лет. Кроме того, он занимал пост помощника президента Беларуси в сфере науки и технологий, был послом Беларуси в США, первым замминистра иностранных дел Беларуси. После освобождения от должности директора ПВТ стал международным консультантом по созданию инновационных структур.

29 июня районные избирательные комиссии проверяли подлинность поданных претендентами в кандидаты в президенты подписей. В течение целого дня приходили сообщения о том, что подписи Виктора Бабарико и Валерия Цепкало массово признавали недействительными. У Валерия Цепкало ЦИК признал действительными лишь 75 тыс. подписей. Таким образом, в комиссии сообщили, что он не набрал необходимые 100 тысяч подписей.

За день до заявления Цепкало, 7 мая, о своем намерении участвовать в президентских выборах заявил предприниматель и блогер Сергей Тихановский. На тот момент на его канале в YouTube уже было 150 тысяч подписчиков. В видео он критиковал белорусские власти и рассказывал о проблемах жителей разных регионов Беларуси.

Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь отказала в регистрации Сергею Тихановскому в качестве кандидата в президенты по причине того, что его подписи не было в документах. Тихановский не смог ее поставить, так как находился под административным арестом. За час до окончания подачи заявлений документы на регистрацию инициативной группы подала его супруга Светлана Тихановская.

29 мая во время пикета по сбору подписей Сергей Тихановский был задержан еще с девятью людьми, среди которых были активисты и члены инициативной группы Светланы Тихановской.





Всего в последний день подачи заявлений о регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов было подано 55 заявлений. Это стало рекордом за всю историю суверенитета страны. 20 мая в ходе трех заседаний Центризбиркома было зарегистрировано 15 инициативных групп. Позже несколько человек сняли свои кандидатуры с президентской гонки. 30 июня прошло заседание ЦИК, в ходе которого пять претендентов в кандидаты в президенты были отвергнуты.