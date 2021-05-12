Белорусы скинулись и помогли минчанке купить дом. В нем сможет переночевать любой желающий

Источник материала: Onliner «Может, некоторым мечтам лучше не сбываться? Ведь очень страшно подвести людей, поверивших в тебя сильнее, чем ты сам», — рассуждает девушка, которой белорусы скинулись на дом. Сегодня расскажем историю про смелую Таню, крутых белорусов и мечты, которые сбываются.

«Таня, это тебе на мечту»

Эта история началась полтора года назад в Таиланде, где Таня впервые побывала на ретрите випассана. Семь дней медитации, обет молчания, отсутствие телефона, новостей и связи с внешним миром сделали свое дело. Пройти такой экспириенс оказалось по-настоящему тяжело, но полезно. Родилась мечта:

— Випассана — это вид медитации и сильнейшее упражнение для ума. На неделю ты полностью выпадаешь из обычной жизни, тебе запрещено разговаривать и даже смотреть другим людям в глаза.

Ты сконцентрирован на себе, своих мыслях, своем теле. Это тяжелый опыт, и я знаю, что не у всех получается его пройти. Люди срываются, бросают все и уезжают, но если смог — эффект невероятный. Из Таиланда я вернулась новым человеком.





Уже дома поняла — хочу сделать что-то подобное здесь, в Беларуси, чтобы как можно больше людей смогли пережить эти эмоции, научиться расслабляться, получать радость. Так и появилась идея создать ретрит-центр — место, где каждый сможет отдохнуть душой.

Минчанке понадобилось время, чтобы идея сформировалась в план, ведь ни денег, ни опыта подобных проектов не было. Решимость появилась только весной 2020 года. Тогда Таня создала проект на краудфандинговой платформе MolaMola, где открыла сбор средств:

— Дело пошло, и я была очень воодушевлена. Помню, меня в интервью спросили: «Если не соберете деньги, то что будете делать?» Я ответила, что у меня есть план В, план С и даже D! На деле же никакого другого плана у меня, конечно, не было.





А тем временем план А как раз развалился — «Белгазпромбанк» заблокировал платежи на MolaMola. К тому моменту на счету числилось всего 150 долларов.

— Стало ясно, что надо действовать иначе, ведь деньги мне уже не собрать. Решила арендовать помещение для ретритов. Снимала хутора, дома, возила группы по арендным площадкам, параллельно вела йогу в Минске. Постепенно вокруг проекта сформировалась достаточно большая тусовка, практически каждые выходные я собирала группы по 12—15 человек. Многие ездили на постоянке, было видно, что людям это интересно. Ребята знали про идею создать центр, и однажды случилось чудо — один из постоянных участников, Денис, позвал меня и сказал, что они помогли мне собрать деньги на дом. Этой помощи хватало, чтобы обзавестись жильем и привести его в порядок.

Невероятно понимать, что кто-то поверил в тебя сильнее, чем ты сам в себя веришь.





«Чем больше я погружалась в процесс покупки, тем становилось страшнее»

— Конечно, я дико взбодрилась, продолжила работать, а когда началась зима, приступила к поиску дома. Но тут мозг поставил подножку.

Я начала злиться из-за того, что мне дали эти деньги.

Получалось, что пути обратно уже нет, а чем больше я погружалась в процесс покупки, тем становилось страшнее. Это очень большая ответственность, которую мне вручили вместе с деньгами, и я думала: «Может, некоторым мечтам лучше не сбываться?» Ты хотел — получай, а что делать с этим дальше, не знаешь...





Отрицание, гнев, депрессия и принятие — за несколько недель поиска Таня прошла чуть ли не все стадии модели Кюблер-Росса (а некоторые проживает прямо сейчас — уже после покупки дома). Но, как известно, глаза боятся, а руки делают.

— Я понимала, что хутор должен быть очень дешевый, чтобы остались деньги на реконструкцию. Подходящих объектов в пределах 120 километров от Минска — мизер. Объехали всего 7—8 домов, пока не нашли этот. Во время поиска мне очень помог муж подруги. Скорее всего, без него я бы уже купила какое-нибудь ломье, но он вовремя осекал и говорил, что это не наш вариант. Однажды мы наткнулись в объявлении на этот хутор. Я тут же позвонила продавцу, и на следующий день мы выехали на место.





Что сказать? Первое впечатление было ужасным. Зима, промозглый ветер, все серое и унылое. Думаю, чего я сюда вообще приехала? Но когда зашла в дом и увидела камин и дерево, то поняла — нашли. Это мое.

Хутор в 110 километрах от Минска Таня купила за 4,5 тысячи долларов. Площадь участка — 25 соток, рядом четыре дома, а жилой из них только один.

Вокруг поля, леса, недалеко есть озеро. До сих пор никого из соседей хуторянка так и не встретила, а вот аистов уже видела. Вместе с тем на участке шесть построек и работы столько, что растерялся бы даже человек с опытом. У Тани опыта нет, у Тани нет даже машины и прав, чтобы ездить в Минск и обратно.





— После сделки тревога только усилилась. Каждый раз, когда я приезжала сюда, расстраивалась все больше. Была паника, что я одна и совершенно не знаю, что делать. Я ревела, думала, зачем я купила этот дом? Заказала дрова, дядька привез, говорю: «Поможете разгрузить?» Он посмеялся, сел и уехал, а я расплакалась. Поняла, что одна вообще не тяну. И тут возникла идея о взаимопомощи.

Отдых на природе за помощь с домом

Клич о помощи Таня опубликовала в соцсетях. Идея возникла спонтанно: а вдруг кто-то хочет на природу, но не знает, куда поехать?

— Я задала себе вопрос: ты хотела бы оказаться в таком месте? Однозначно да. Здесь уже можно отдыхать, заниматься йогой, медитировать, смотреть фильмы на проекторе, гулять по лесу и проводить вечера у костра. Решила сделать пост о том, что ищу команду единомышленников и волонтеров, которые будут рады выехать за город, стать частью интересного процесса, помочь с домом и хорошо провести время на природе. И люди отозвались. Очень много! Знакомые художники предложили разрисовать стены, друзья — отреставрировать мебель, совершенно незнакомые люди — заняться садом, разобрать завалы, строить, красить и ремонтировать. Оказалось, что многим это интересно.





К слову, набор в «трудовой лагерь» все еще открыт. За посильную помощь на участке Таня предлагает кров, вегетарианское питание (завтраки, обеды и ужины), занятия йогой на свежем воздухе, прогулки в лес, вечера у костра и теплое общение. При этом обещает, что с палкой над душой стоять не будет.

— Никакой принудиловки тут нет. Можешь приехать на один день — отлично, хочешь на неделю — еще лучше. Я не собираюсь раздавать указания и стоять над душой. Работы сейчас много, она разная, и вполне можно найти себе дело по вкусу. К примеру, я никогда не знала, как же приятно грести старую листву. Кайфанула, а заодно и руки накачала!

Мне кажется, для белорусов это вообще актуально. Многие из нас сейчас перманентно находятся в состоянии стресса, мы разучились отдыхать, не имеем возможности путешествовать, в повседневной жизни не можем даже расслабиться. Как бы пафосно это не звучало, но побыть неделю вне города, на природе, поработать в саду, посидеть вечером у костра, а не в телефоне — это круто. Меня поразило, сколько людей откликнулось на предложение приехать и помочь. Я вижу, что нужна им, а они — мне. И это здорово, что мы можем делать жизнь друг друга лучше.













Как выглядит хутор

Но если отбросить лирику, то работы на объекте действительно много. Из главных задач на сегодня — провести воду и отреставрировать стены внутри дома. Один из сараев Таня решила разобрать, пустив доски на строительство площадки для йоги. Ветхим постройкам тоже грозит снос.

На участке есть погреб. В мечтах хозяйки (которых она уже побаивается) — выбросить мусор, оставшийся от прежних жильцов, на нижнем уровне обустроить импровизированный «холодильник», а под потолком сделать лежанку для медитаций, киноночей, общения и ночевок.







Также на участке есть баня. Как и все прочее, она требует вложения сил, денег и знаний. Как ее ремонтировать, Таня пока не знает, но верит, что в жизни появятся умельцы, которые помогут все сделать правильно.

— Больше всего я сейчас нуждаюсь в советах. Верю, что найдутся люди с опытом, которые помогут создать здесь то, о чем мечтаю. Так, к примеру, на участке возле бани задумала крытую площадку для занятий йогой. Ее мы начнем делать уже скоро, помочь с этим согласился друг. Осталось докупить песок и цемент, и можно начинать. Чтобы сэкономить на материалах, разберем один из сараев. Это будет сцена 6×8 метров, с балками и крышей. Если повесить плотные шторы, то там можно будет проводить время даже в непогоду. На площадке можно будет заниматься йогой, обедать, отдыхать, смотреть фильмы и даже спать, когда хорошая погода.

Сам дом достаточно старый, но крепкий. Хозяйка пока думает над тем, как обновить фасад, но общий вид планирует сохранить. Из любимого — резная дверь веранды, ее решено оставить.





В дом проведено электричество (проводку девушка уже заменила), отопление печное. Среди задач на первое время — освежить отделку. В комнате уже материализовались кровати для гостей, в гостиной с камином будет общая зона отдыха. Полы хозяйка пока трогать не планирует, но думает украсить коврами, которые остались от бабушки.

— В идеале я бы сняла со стен дранку, почистила дерево и покрыла его лаком, но боюсь, что без опыта наворочу дел и подниму пыль такую, что уже ничего не отмоем. Поэтому, скорее всего, просто поклею белые обои. Все равно вдоль стен будут стоять кровати. По сути, кто их увидит?





Самая большая проблема хутора — отсутствие воды. Колодцы стоят пустые, хорошая скважина потянет весь оставшийся на реконструкцию бюджет. Пока решиться на такие траты Таня не может, возит воду в бутлях из Минска, но это, конечно, полумера.

— На ретриты я тоже возила воду, но все-таки хочется этот вопрос решить. На участке есть летний душ, и будет круто, если им можно будет воспользоваться. Сейчас думаю, как с этим быть, но уверена, что решение найдется. Многое изначально казалось невозможным, но по ходу дела все получилось. Причем без большого вложения средств.

Замечаю, кстати, что все на меня смотрят как на сумасшедшую, а я и не пытаюсь переубеждать. Благодаря такой сомнительной репутации какие-то работы получается сделать очень дешево — люди жалеют, не пытаются обмануть, не жмут по цене.

В строительстве и ремонте это очень важно. К примеру, меняли проводку, попросила мастера пустить провода поверх отделки. Он сильно удивился, но сделал, денег взял символически, пожелал удачи, сказал, что будет следить за проектом в соцсетях.





«Лучше пробовать и оступаться, чем бояться и ничего не делать»

— Начинать любое дело всегда трудно и страшно. Это шаг в неизвестность и выход из зоны комфорта, где нет привычного и понятного. Но в этом же и кайф. Да, в начале пути было очень тревожно, но азарт перевесил. Сейчас я уверена, что все делаю правильно, у меня появился четкий план, задачи, единомышленники. Многое уже позади, впереди — еще больше, но с каждым днем я ближе и ближе к своей мечте. Поэтому рискуйте, ребята. Лучше пробовать и оступаться, чем бояться и ничего не делать. Страх превращает жизнь в скучную и напряженную рутину, в которой сложно жить в свое удовольствие.





В строительстве и вообще во всем, чего ты не знаешь, есть свои сложности, опасности, нюансы. Но осознание того, что ты с этим можешь справиться, дает силы делать еще больше. Мне страшно каждый день. Но я понимаю, что делаю что-то очень важное, причем не только для себя. Я не перестаю удивляться тому, как много, оказывается, добрых и хороших людей вокруг. Каждый раз я убеждаюсь, что добра в мире больше, чем зла, а теплоты в каждом из нас больше, чем яда. Просто нужно давать людям свободу и вдохновение.

Завершить основные работы Таня планирует в мае, чтобы летом открыть ретрит-дом для гостей. В программе — йога, медитация, лекции по психологии и различные мастер-классы.





— Первую группу я планирую привезти сюда уже в июне. Ребят встретят в Минске, погрузят в трансфер и доставят прямо в ретрит-дом. Питание, проживание, досуг, красивые фото, новые знакомства и эмоции — с меня. С участников — желание попробовать что-то новое, учиться расслабляться и отдыхать. Условий два — никаких телефонов и алкоголя. Уверяю, этот опыт стоит пережить.

Следить за ходом стройки и развитием проекта можно в Instagram-аккаунте героини. Там же появится и информация о первых ретритах, а пока на хутор можно приехать в качестве волонтера.

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