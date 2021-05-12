Топ-5 самых сложных негабаритных грузов: от огромного теплохода до ядерных ракет

Источник материала: Onliner Транспортировка негабаритов — вид перевозок, который смело можно относить к искусству или высшему пилотажу транспортной отрасли. Профессионалы называют такие крупногабаритные неделимые грузы «тяжеловесами», хотя и не все из них бывают очень тяжелыми, однако все без исключения — чрезвычайно большие. Вместе с международной транспортной компанией PRIMUM мы составили рейтинг наиболее интересных случаев из мира транспортировки негабаритов.

Лопасть для ветрогенератора, сельскохозяйственный комбайн или яхта — все эти грузы объединяет одно: их нельзя просто так взять и перевезти. Нужна огромная подготовительная работа и особый подвижной состав. Абсолютно каждый случай такой транспортировки индивидуален. Но все же их можно разбить на группы, придав градацию по условной «шкале сложности».

Место №5. Жилые дома

Снять жилой дом с фундамента, приподнять над землей, погрузить на трейлер и перевезти в другое место? Почему бы и нет? В США это делают не так уж и редко — например, владелец переезжает в другой штат, но не желает расставаться с любимым домом. Поскольку большинство строений — легковесные каркасники, то достаточно стянуть конструкцию с одного места и перевезти в другое. То есть нужно «срезать» дом с фундамента специнструментом, поставить под него гидравлические домкраты, приподнять, погрузить на трейлер и отправиться в путь.





Весят такие дома относительно немного, так что для транспортировки вполне достаточно мощности стандартных тягачей. На первый план выходит мастерство водителей, которым предстоит проявить чудеса маневрирования. Еще нужно согласовать маршрут с дорожной полицией, энергетическими компаниями (если на пути есть ЛЭП), имеются и другие нюансы. Перевозка домов в США — отлаженный бизнес с отработанной методикой операций, явление довольно массовое.





Место №4. Оборудование для нефтегазодобычи

Комплект оборудования только для одной скважины стоит несколько миллионов долларов, а многие его элементы имеют совершенно нестандартную конфигурацию. Чаще всего их доставляют по частям. Но бывают и ситуации, когда ту или иную конструкцию разбирать нельзя, а переместить нужно. Вот здесь вступают в дело перевозчики негабарита. Часто сами производители нефтедобывающего оборудования предусматривают спецтрейлеры, изначально входящие в комплект поставки. И тогда автопоезда приобретают вид инопланетного корабля или как минимум декорации к «Безумному Максу».





Если нужно переместить относительно небольшие неразборные грузы (размером с бытовку), то их могут просто поставить краном на платформу огромного технологического грузовика и перевезти «как обычно», только на огромной машине. Отправляют их либо по малонаселенной, либо по вообще незаселенной местности. Там нет препятствий, нет необходимости перекрывать движение, нет ограничений по ширине улиц.





Место №3. Сверхтяжелые грузы на многоопорных платформах

Совсем другое дело — тяжеловесное промоборудование для нефтеперерабатывающих и сталелитейных заводов. Вес здесь достигает порой сотен тонн, размеры и конфигурация совершенно нестандартные. Никакой обычный трейлер не выдержит таких нагрузок. Что делать? Профессионалы используют многоопорные платформы — небольшие многоколесные модули на цельнолитых шинах. Состыковываясь друг с другом, эти элементы могут образовывать спецтрейлер любой ширины и длины (в теории).





Тягачи тоже особые: колесная формула 8×4 или 10×4 с коротким межосевым расстоянием, минимальный габаритный радиус поворота в 10 м, ширина дорожного габарита в 2,5 м, самые мощные двигатели, усиленные рамы, подвески и буксирно-сцепные устройства. Сам по себе тягач без трейлера может свободно перемещаться по дорогам. Принципиальное отличие в конструкции от «дальнобоев» — наличие в трансмиссии гидротрансформатора с мощнейшей системой охлаждения. Она нужна для долгой езды на скоростях до 20 км/ч. По отдельным участкам такие грузы буксируют на скорости пешехода. Обычный тягач очень быстро бы перегрелся, но не буксировщик негабарита.









Место №2. Ядерная ракета в спецтрейлере

Транспортировка этого груза выполнялась всего несколько десятков раз, давно и, будем надеяться, не повторится никогда. Для советской межконтинентальной ядерной ракеты, которую в НАТО называли SS-24 Scalpel, сконструировали отдельный подвижной состав. Стартовый вес — 104 т, не так уж много. Но какие условия безопасности нужно было соблюсти! Ракету «Скальпель» транспортировали и устанавливали в заправленном состоянии. Транспортировщик назвали нетривиально — «изделие 15Т284». Упакованная в «тубус» контейнера (25 т) ракета нуждалась в персональном микроклимате. Для этого создали изотермический кузов, а в нем — рельсовый путь и перегрузочные механизмы.





Поставленный на колеса «царь-кузов» образовывал гигантский полуприцеп. Для стыковки с МАЗ-537Е требовалась более чем внушительных размеров «подкатная тележка». Прицепной спецагрегат опирался на восемь модулей, каждый — из четырех колес. Считаем: всего 32 колеса от «лаптежника» КрАЗ-255. Чтобы сдвинуть такую махину с места, требовалось десять двигателей! Это мотор базового тягача и восемь электродвигателей, установленных на каждой колесной паре подкатной тележки.





Десятым был двигатель автомобиля-толкача: сзади исполинский трейлер подталкивал другой спецтягач, стыковавшийся с ним с помощью специального дышла.





«Скальпель» давно сняли с вооружения, и, к счастью, он никогда никуда не полетит.

Место №1. Уникальная белорусская спецоперация

Первое место в нашем рейтинге занимает еще одна историческая перевозка. Дело было летом 1996 года в Беларуси. Коммерсанты как-то умудрились купить 40-метровый прогулочный теплоход весом 88 т. Но была одна проблема: он стоял на реке Березине, а доставить его нужно было на озеро Нарочь. Водного пути между водоемами нет. И тут взялся помочь... Минский завод колесных тягачей. Тогда еще был на ходу транспортер-монстр МАЗ-7907, спроектированный для перспективной ядерной ракеты. Это было 12-осное супершасси с колесной формулой 24×24 и грузоподъемностью 150 т. Машина оснащалась газотурбинным двигателем мощностью 1250 л. с., в один блок с которым входил генератор переменного тока. Последний питал всю электротрансмиссию шасси, которая состояла из 24 электромоторов, установленных внутри рамы по одному на каждое колесо.





Инженеры решились водрузить на этот транспортер теплоход вместо ракеты. Габаритная высота превышала 8,5 м, поэтому караван должны были встречать электрики и связисты — разъединять или приподнимать линии, проходящие над дорогами. Скорость транспортера составляла примерно 5—10 км/ч. Путь в 200 км преодолевали почти пять дней с четырьмя ночевками. Но довезли. При разгрузке мегатранспортер заезжал прямо в воду.





Конечно, эта перевозка стала уникальной скорее от безысходности. Но и времена были поистине неповторимые, а техника использовалась такая, которой, кроме как у МЗКТ, не было ни у кого в мире. За нестандартное мышление, здоровый инженерный авантюризм и белорусский колорит мы присвоили первое место именно этой перевозке.

Компания PRIMUM — это 24 года опыта в международных грузоперевозках на всем евразийском континенте.

1300 сотрудников, работающих в разных офисах от Франкфурта до Ташкента;

500 автопоездов, огибающих по протяженности пройденных за год дорог 16 раз окружность Солнца;

конкурентная заработная плата и условия;

программа внутреннего обучения и адаптации к стандартам работы в PRIMUM.

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