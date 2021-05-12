За учебу, жену в декрете и маленькую зарплату. Объясняем простым языком, как экономить на налоговых вычетах

Источник материала: Onliner Налоговые вычеты позволяют уменьшить сумму подоходного налога и за счет этого увеличить зарплату. Работник часто узнает об этом случайно или слишком поздно, ведь полезть на досуге в Налоговый кодекс едва ли кому-то придет в голову (если только вы не боретесь с бессонницей с помощью этого увлекательного трактата). Вместе с налоговым консультантом, управляющим компании «Хороший бухгалтер» Ольгой Федоровой объясняем, о каких суммах идет речь и кто может на них претендовать.

Что такое налоговые вычеты и как их получить?

Это фиксированная сумма, которая не облагается подоходным налогом (напомним, его размер в Беларуси — 13%). Вычеты по подоходному налогу предусмотрены в некоторых случаях. Это может быть платное обучение, наличие детей, строительство или покупка жилья и другие случаи, указанные в статьях 209—212 Налогового кодекса . Получить вычет можно тем, кто имеет все подтверждающие документы (их список приведен там же).





Налоговые вычеты бывают нескольких видов: стандартные, социальные, имущественные. К стандартным вычетам относятся вычет при невысокой сумме дохода, вычеты на детей до 18 лет и иждивенцев, к социальным — на обучение и страхование, к имущественным — на покупку (строительство) жилья.

Если неуплату вами налогов специалисты обязательно заметят и потребуют объяснений, то с вычетами все немного иначе. Для получения стандартного вычета нужно предоставить необходимые документы, а для социального вычета понадобятся не только документы, но и заявление с указанием того, с какого периода и каким образом вы хотите получить вычет.

Важно понимать, что вычет по подоходному налогу можно получить только с заработка, с которого насчитывается подоходный налог. То есть вычет с зарплаты — возможен, а с детского пособия — нет.

Если ваша зарплата не выше 761 рубля до вычета налогов

Для людей с невысоким доходом есть стандартный налоговый вычет — это фиксированная сумма в размере 126 рублей. Если ваша зарплата на полную ставку менее 761 рубля, то 126 рублей из нее не будут облагаться налогом. Допустим, вы получаете 600 рублей до вычета налогов. Без него на выплату подоходного налога из зарплаты уйдет 78 рублей, а с ним — 61,6 рубля ((600 – 126) × 13%). Экономия — примерно 197 рублей в год.





Вычет на строительство или покупку жилья

Такой вычет предоставляется тем, кто зарегистрировался в очереди на улучшение жилищных условий и покупает либо строит жилье, находясь в такой очереди. От суммы, которую вы на это потратили, вам вернется 13% подоходного налога. И тут не важно, купили вы квартиру на льготных или общих основаниях. Если стоите в очереди на улучшение жилищных условий — имеете право на вычет. Но имущественный вычет можно получить только один раз.

— Уже несколько лет я получаю налоговый вычет в связи с покупкой квартиры, — рассказывает Виктор. — Я числился на учете как нуждающийся в улучшении жилищных условий, но о вычетах узнал случайно из интернета. Теперь освобожден от уплаты подоходного налога, пока сумма заработанных средств не перекроет стоимость купленной квартиры. Прикинул, что с моей зарплатой этот срок может растянуться более чем на 10 лет.

Как определяется сумма вычета? Допустим, вы получаете ежемесячно 1000 рублей. Покупка квартиры обошлась вам в 150 000 рублей. Это значит, что 150 месяцев с вас не будут брать подоходный налог — 13%. Экономия выйдет примерно такая: за месяц 130 рублей, за год — 1560, за 12,5 года — 19 500. Это очень примерный расчет — при условии, что доход не меняется и другие вычеты не учитываются.





Если на покупку или строительство жилья вы взяли кредит, то вычет будет предоставляться и на ту сумму, которую вы потратили из собственных средств, и на ту, что перечислил банк. Погасили часть кредита — нужно сразу подавать подтверждающие документы в бухгалтерию. Так постепенно от всей стоимости жилья вам вернут 13%. Исключение — оплата повышенных процентов и штрафов при просрочке кредитных платежей.

Такой вычет могут получать оба супруга, а если вы работаете на нескольких работах — то имеете право на вычет от зарплаты на каждой из них. Для тех, кто стоит в очереди и начал строить дом, есть огромный список оснований, в связи с которыми можно получать вычет (разработка проекта дома, проведение газа, отопления и др.).

— Я получаю вычет на строительство жилья ценой своих нервов, — делится впечатлениями Виктор. — Самое абсурдное в том, что приходится доказывать право на вычет по каждой мелочи. У меня накопилась тонна бумаг после переписки с налоговыми различных уровней — от местной до областной. Они сами не знают, на что положен вычет, а на что — нет, сами опровергают написанное ранее в ответе другого подразделения. А мне приходится доказывать, что вычет положен, например, на доставку и разгрузку стройматериалов, на кабель, на пленку и т. д. Очень боятся дать лишний вычет и отказывают во всем, в чем могут. Даже загуглить название из чека и убедиться, что это стройматериал, не умеют. Сами портят чеки, храня их на подоконнике под солнцем, а потом не дают вычет, так как чек выгорел и на нем ничего не видно. И так уже несколько лет.





Как сделать, чтобы получение вычета на строительство жилья не обернулось для вас нервотрепкой, изнурительной перепиской с налоговой и лишними седыми волосами на голове?

— Ситуация стандартная, к сожалению, — объясняет налоговый консультант. — В таких случаях необходимо сразу просить у продавцов не только чек, но и копию чека, делать для себя копии полученных документов и обращаться за вычетом не по каждой сумме, а, например, за определенный период. То есть три месяца собираем документы, предоставляем их и на следующий период получаем вычет.

Вычет для тех, у кого есть дети и другие иждивенцы

Вычеты на детей вам насчитают автоматически (при предоставлении документов), если им менее 18 лет. На всех остальных иждивенцев нужны дополнительные документы. Например, иждивенцем считается ваша жена (муж) в декрете, престарелая мама или бабушка, за которой вы ухаживаете, или ребенок старше 18 лет, получающий первое образование после школы (на дневном обучении). Сюда же относится ваша мама, которая официально находится в отпуске по уходу за вашим ребенком.





На каждого несовершеннолетнего ребенка или иждивенца свой фиксированный вычет — 37 рублей. Если вы в одиночку воспитываете детей или у вас их несколько, то вычет будет больше — 70 рублей на каждого. Если у ребенка инвалидность I или II группы — в месяц не будут облагаться налогом 177 рублей.

— Вычеты на детей могут одновременно получать оба родителя. И не важно, официально ли в браке родители, если в свидетельстве о рождении указан именно этот отец — он может получать вычет на ребенка, — говорит консультант.

Вычет на обучение

Вычет может предоставляться и за получение образования вами самими или вашими детьми. Но только если соблюдается несколько условий: это ваше (или вашего ребенка) первое обучение после школы и обязательно на дневном отделении. Если обучение бесплатное, вы получите фиксированный налоговый вычет — 37 рублей, если платное — вычет в размере оплаты обучения (без пересдачи зачетов и других трат).

— Когда я учился в университете и платил за учебу, ничего не знал про налоговый вычет, — рассказывает Артем. — Потом захотел получить вычет, но меня долго отправляли из кабинета в кабинет и требовали справку об окончании учебы. Но я университет бросил после третьего курса. Хотя это вроде как не должно мешать мне получить налоговый вычет. В итоге вычета мне так и не дали.





Такой вычет полагается вам или вашему ребенку, но только за обучение в Беларуси. За обучение в иностранном вузе вычет не дается.

— На практике я столкнулась с интересной ситуацией, — рассказывает Ольга Федорова. — Сын одного из клиентов учился на платных отделениях в двух белорусских вузах одновременно. В одном — на четвертом курсе, в другом — на первом. Выяснилось, что вычет нужно начислять на всю сумму расходов (то есть за обучение в двух вузах) до момента получения первого высшего образования.

Если вы оформили страховку

Вычет может получить и тот, кто заключил договор о добровольном страховании жизни, открыл пенсионный накопительный счет или оформил добровольную медицинскую страховку на себя или близкого родственника. Но это должна быть страховка в белорусской компании и на срок от трех лет.

— Если ваша зарплата больше, чем сумма страховки, весь налоговый вычет могут применить за месяц. Если у вас доход в месяц 1000 рублей, а страховка обошлась в 3000 рублей, то вычет будет применяться три месяца, — объясняет консультант.





Здесь есть ограничения: от налога можно освободить в год не более 3890 рублей.

— Узнала от подруги про налоговые вычеты по добровольному страхованию жизни и сделала такую страховку для сына. Он у меня дальнобойщик, мало ли что может случиться, — говорит Елена Степановна. — Теперь получаю вычеты на своей работе. Правда, я была уверена, что вернут из налогов всю сумму страховки, а оказалось, что всего 13%.

Я не знал про вычеты, можно ли все исправить?

Если по какой-то причине вам не начисляли вычеты, это считается излишне уплаченным налогом и сумма вычета должна вернуться. Но это допустимо, если прошло не более пяти лет — такой срок давности.





— Узнала, что могла получить налоговый вычет за обучение спустя много лет после окончания учебы, когда винить уже было некого, — говорит Алиса. — Во время учебы на дневном я пахала барменом, чтобы оплатить свое же обучение. Конечно, было обидно, что никто не сказал. Ирония еще и в том, что я училась на юриста.

То есть если ваш ребенок три года назад окончил вуз, то еще можно получить вычеты. Пусть и не за пять лет учебы, а только за тот период, который уложится в пять лет от даты написания заявления.





Я могу получать несколько вычетов сразу?

Если вдруг вы счастливый обладатель жены в декрете и троих маленьких детей, платите 200 рублей в месяц по кредиту и при этом пытаетесь получить первое высшее образование за 50 рублей в месяц, то для вашей зарплаты можно учесть все вычеты. Считаем экономию. Допустим, вы получаете 1000 рублей. Не будь вычетов, вы платили бы подоходный налог 130 рублей, а с вычетами с вас снимут чуть более 65 рублей (13% × (1000 – (70 × 3) – 37 – 200 – 50)).

Второй пример. Если ваша жена в декрете с двумя малышами, не будут снимать налог с суммы 177 рублей (37 + (70 × 2)). Если вы получаете при этом менее 761 рубля, к сумме вычета добавляется еще 126 рублей.





А что, если я безработный или ИП?

Если вы безработный — никаких вычетов получать не можете. Нет дохода — нет и вычета по подоходному налогу. Но на то он и закон, чтобы иметь тысячу исключений.

— Если на вас оформлены кредит и покупка льготного жилья, а вы ушли в декретный отпуск, начислять вычет просто не на что. Тогда его может получать муж, если напишет заявление в налоговую, — говорит Ольга Федорова. — Если же вы в последние пять лет работали и имели право на вычет, но документов не предоставили или не знали об этом, суммы вычета еще можно вернуть.





«Ипэшник» тоже может получать все эти вычеты, но только при условии работы с уплатой подоходного налога (упрощенка или единый налог не подойдут). Но для «ипэшников» есть много нюансов, не касающихся наемных работников.

Откуда такие суммы — 761 рубль зарплаты?

Если присмотреться, типичная сумма налогового вычета — неровная цифра, которая не привязана к базовой величине или какой-то другой фиксированной сумме. Откуда она берется?

— Никакой логики в суммах лично я не вижу, — смеется консультант. — Далеко не все суммы в налоговом законодательстве делятся на базовую величину. Например, прошлая сумма минимальной зарплаты — 388,42 рубля, ИП по договорам от физлиц могут получить максимум 7521 рубль. Почему — никто не знает.

*В статье приведены упрощенные случаи. Чтобы наверняка знать, положен ли вам вычет, обратитесь в бухгалтерию или налоговую инспекцию.