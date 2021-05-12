«Коровка» молодости нашей. Белорусы продолжают выпускать уникальную конфету, но прилавки завалены суррогатом (видео)

Источник материала: Onliner Мы продолжаем судорожно цепляться за народное достояние, которое стараются затоптать удалые маркетологи. Сегодня у нас конфета «Коровка». То есть уже не «Коровка», у нее даже название отобрали, а под знаменитым лейблом в белорусских супермаркетах продается что-то подозрительное. Настоящая конфета под выдуманным именем забилась в уголок страны и старается оставаться собой — той же, что при Сталине. Едем в этот уголок. Вообще, в любой сложной ситуации отправляйся в Наровлю — к «Коровке», пастиле и зефирам.

Последние, кто делает «Коровку»

Сегодня известно о единственном предприятии, которое в Беларуси выпускает классические конфеты «Коровка» (вручную и под другим названием), — это «Красный мозырянин» в Наровле. Раньше было еще СП «Ивкон», но кончилось. При этом прилавки сетевиков завалены довольно жуткой импортной растительной вариацией на тему.

«Красный мозырянин» продолжает выживать на краешке страны. Пастила, зефир, мармелад — тоже оттуда.













Тут не меняли рецепт «Коровки» больше 70 лет, технология тоже не слишком поменялась. Только найти такую конфету в продаже сложновато: надо знать места, да и объемы производства невелики. Изготовят партию под заказ — и тишина в цеху.









По части «социалки» сейчас «Красный мозырянин» — это 387 человек со средней зарплатой 800 рублей, красивые бытовые помещения, доставшиеся от более денежных времен, и надежда на раскрутку с помощью «Спартака». Очевидно, в ближайшее время здесь будут происходить перемены. Потом посмотрим, что получится.















Пока известно, что за 20 лет на наровлянской фабрике сменилось 10 директоров. В результате хозяйственной деятельности последних лет она должна кредиторам миллионы рублей. Еще больше должны ей.

Итак, наша любимая ситуация: отечественная фирма выпускает уникальный продукт, но каким-то образом исхитряется находиться в «сложном финансовом положении». С таким поворотом мы сталкиваемся не впервые. И причины не только внутри предприятия. На нашем собственном рынке хозяйничают какие-то вредители.

Выросло поколение, которое думает, что «Коровка» — это дешевый растительный суррогат из Украины. Они не пробовали настоящую.





Хоть бы ничего не отвалилось

5 апреля Белгоспищепром объявил о передаче управления «Красным мозырянином» компании «Спартак». Что это значит?

Это не объединение, наровлянское предприятие по-прежнему имеет самостоятельный статус ОАО (96% у государства). Вообще-то, с прошлой весны, до «Спартака», «Мозырянином» и так уже управляло ОАО «Мозырьсоль» — теперь просто сменили «управляющего» на более профильного.

Периодически в стране применяют такое внешнее управление к гиблым организациям; это как минимум позволяет обойтись без плохо звучащей процедуры банкротства. Но обычно речь шла о сельхозпредприятиях — а тут пищепром.

В общем, более крупный и успешный «Спартак» со своей товаропроводящей сетью, логистикой, инвестициями должен выполнить роль буксира. Нам важно, чтобы ничего при этом не отвалилось. Например, старые рецепты.

Почему фабрика называется «Красный мозырянин»?

Чтобы не путаться, надо расставить некоторые точки над «i», вспомнить матчасть.

Предприятие в этом месте на Припяти основано помещиком Горватом в 1913 году. Некоторые постройки тех времен еще используются.





Изначально тут перерабатывали фрукты и овощи, давили сок, делали повидло.





Название «Красный мозырянин» возникло после Гражданской войны — в честь мозырян, которые восстанавливали фабрику. Тогда же профиль сменился на кондитерский.

Местные люди говорят, во время оккупации в старом корпусе на берегу Припяти (он еще стоит, но заброшен) был немецкий госпиталь.













После Великой Отечественной фабрику снова восстановили. Тогда впервые и начали делать «Коровки».

Кто первый?

О том, кто первый в СССР стал выпускать «Коровку», у разных производителей имеются разные версии. Российский холдинг «Объединенные кондитеры» (в него входят большие раскрученные компании) называет самую раннюю дату: 1948 год. Именно тогда, по его информации, на московской фабрике «Красный октябрь» выпустили первую советскую серийную «Коровку». Получается, Москва была первой?

У нас другие данные.

Раньше на «Красном мозырянине» не раз говорили, что были первыми в СССР. Но внятных доказательств не предъявляли. Надо было верить на слово. Как, кстати, и москвичам: они тоже ничего особо не предъявляли.

Статус-кво нарушил наровлянский историк Василий Чайка. Он нашел в мозырском архиве принципиально важный документ. Это заявка «Красного мозырянина» на сырье. Там 19 видов продукции, можно разглядеть сливочную помадку, какао-крем, «Раковую шейку» (утраченную), шоколадный сахар, варенье и много чего любопытного. И «Коровку». Стоит дата: 1947 год.

Москвичи еще пешком под стол ходили.

Публикуется впервые.





Вообще-то, Чайка не исключает, что «Коровку» в Наровле выпускали и раньше после освобождения, просто на бумаге найден след только этой партии.

Виден состав исконной «Коровки» (из расчета на 10 тонн):

сахар — 6464 килограмма;

патока — 1940 килограммов;

свежее молоко — 9696 килограммов (видимо, сгущали на месте);

ванилин — 30 килограммов;

сливочное масло — 130 килограммов.

Все.

Потом мы посмотрим современные варианты рецептуры. (У некоторых фабрик она совсем безбожная.)

«Сало-мясо»

Работники на фабрике «прежние времена» вспоминают со слов родителей. Тогда-то маркетологам жилось попроще, поэтому они не были такие свирепые:

— Теперь продавать сложнее, а раньше-то ничего не было, так все уходило влет. Даже работники фабрики не могли достать. Мама рассказывала: конфеты «Спорт» к свадьбе купили чуть не за полгода, и они лежали. Это, если помните, такие дешевые помадные конфеты, слой темный, слой светлый. «Сало-мясо» их еще называли. Тоже у нас выпускали.

Почему не тянется?

Директор фабрики Александр Пиляк здесь с прошлого лета, пришел из банковской сферы.

— Почему в некоторых ваших «Коровках» нет тянущейся начинки? — задаем Главный Вопрос Жизни, Вселенной и Всего Такого.

Не то чтобы от этого конфета менее вкусная, но тут важен принцип.

— А когда и где вы покупали?

— Года полтора назад в вашем магазине на выезде из Наровли.

— Это было до меня. Дело в том, что начинка засахаривается примерно за… три недели. Поэтому теперь порядок такой: в фирменной торговле, в 18 наших магазинах только конфеты, выпущенные не больше трех недель назад. Они и потом нормальные, качественные, но могут не тянуться. Их забираем и уцениваем.





У Пиляка энтузиазма море, накопившихся проблем — тоже.

— С 2019 года у предприятия были сложности с выплатой зарплаты. Постоянно эту проблему приходилось решать на уровне облисполкома.

— Как физически это возможно? Мы же покупаем вашу продукцию мешками…

— Вы — мешками, потому что распробовали, знаете. А остальные покупают импортное. Наша конфета дороже. А люди голосуют рублем…

Такой народный выбор нам вообще не нравится, но сделать с ним ничего невозможно. Или можно?

— А вы не скатитесь к тем приемам, которые используют конкуренты? Можно же очень просто все удешевить…

— Не скатимся.





В это хочется верить, но у нас есть опыт многих компаний, которые не увидели коммерческого смысла в сохранении традиций. Мало осталось тех, кто пока держится. Наровля — в их числе.

Сейчас «Красный мозырянин» делает тонн 10—15 «Коровок» в месяц — это совсем небольшой объем по сравнению с кондитерскими гигантами. Тонна уходит через фирменные магазины, 5 — на экспорт (в основном Россия), еще 5 — по сетям. Но всяко больше, чем в 1947-м!.. До прилавка «Щедрая коровушка» доходит по цене около 9 рублей за килограмм. Это очень дорого на фоне иностранных растительных аналогов (потом посмотрим их ценники). А там уже голосует покупатель.

У Пиляка много надежд на коллаборацию со «Спартаком», в том числе по сбыту:

— У «Спартака» 48 фирменных магазинов — у нас 18. Они у себя выделили место под нашу продукцию, мы — у себя под «спартаковскую». И эти продажи растут, наша продукция появляется в городах, где ее не было.

Не надо улучшать

Ольга Сазанчук — начальник технологического отдела.

— Из чего состоит ваша «Щедрая коровушка»?

— Наша фишка — натуральность. Поэтому в состав, помимо сахара и патоки, входит только 82-процентное сливочное масло, рогачевское сгущенное молоко, ванилин. Это и есть состав советской «Коровки».

Ради интереса лезем в интернет смотреть состав импортных конфет.





Выглядит опасно: сахар, продукт молокосодержащий сгущенный (36,9%), молоко обезжиренное, заменитель молочного жира (пальмовое, подсолнечное масла, эмульгаторы: E475, E471, антиокислитель (E321, E320), лактоза), патока крахмальная, масло сладкосливочное, ароматизатор ванилин, стабилизатор инвертаза.

Зато дешево.

И тут же напрягаемся, когда Ольга начинает рассказывать про новый наровлянский продукт — «Щедрая коровушка New». Туда добавили олигофруктозу и сорбитовый сироп. Зачем? Говорят, чтобы дольше тянулась начинка.

— Вообще-то, у нас были случаи, когда покупатели приносили в магазин свежие тянущиеся конфеты: мол, смотрите, вы, наверное, недоварили там что-то. Просили обменять на «нормальные, твердые», — рассказывает технолог.

Довольно необычно видеть, что вся знаменитая белорусская «Коровка» производится в одном небольшом помещении и в двух стареньких баках из прошлого века. Производительность — 800 килограммов в смену (загрузка гораздо ниже). В то же время поменяй здесь что-то — будет уже не та «Коровка».





В Наровле гордятся: ручная работа. Сварили, наполнили жидкой горячей массой ячейки, выдавленные в толстом слое крахмала — и сутки все это потом застывает.















Вот вам видео для медитации.

Что за беда с названием?

При соответствии старому рецепту наровлянские конфеты в 1991 году утратили право называться «Коровкой». Поэтому теперь это «Щедрая коровушка».

В нашей стране право на название застолбил «Ивкон». Только ему уже, наверное, и не надо.

Это давняя песня. Сегодня производители в постсоветских странах, не только у нас, вынуждены изощряться с буквами. Нельзя нарушить права тех, кто успел запатентовать название. И кто под этим святым именем выпускает дешевый шлак. Или вообще умер, утащив название в могилу.

Это похоже на то, как если бы кто-то запатентовал слова «майонез» или «колбаса»… В общем, имя отняли. Под ним на нашей территории легально хозяйничают чужие люди.

Диктатура торговли

По итогам года «Красный мозырянин» должен кредиторам 3,4 млн рублей (сырье и кредиты). Еще больше должны ему — 4 млн (торговля за поставленный товар).

Александр Пиляк перечисляет места, где застряли наровлянские деньги — в этом перечне звучные названия (в том числе разорившихся сетей).

Попали и под популярную «московскую схему»: пять фирм, зарегистрированных на Гомельщине, навсегда забыли заплатить 800 тыс. рублей за товар, взятый в 2018—2019 годах. И надежды на административный ресурс тут мало, у этого ресурса есть другие заботы.

— В основном в возбуждении уголовных дел отказано. Фирмы просто ликвидируются, открываются другие, занимаются тем же, — сетует директор. — А 800 тыс. тогда — совсем не то же самое, что теперь. Тогда сахар стоил меньше рубля за килограмм, сегодня — 1,26. И мы-то должны рассчитываться вовремя.

У диктатуры торговли свои законы. По предоплате никто с производителем работать не будет. Как скажут сети, так и будет.

— Мы полностью зависим от них, они определяют ценовую политику, систему расчетов, — вообще-то, эта система сложилась задолго до прихода Пиляка на предприятие.

Шок: каждый третий белорус не пробовал пастилу

Конечно, на «Красном мозырянине» делают не только «Коровки». Серьезно улучшить погоду на предприятии может знаменитая наровлянская пастила с разными прослойками. В 2016 году тут запустили единственную в стране линию и с тех пор не нарадуются. Спрос растет, рентабельность хорошая, загрузка линии — 150%.





Пиляк говорит, что пастила — самый недооцененный продукт, у которого большое будущее. Если никто не напортит.

— Проводили исследование: оказывается, треть взрослых белорусов ни разу не пробовали пастилу!





Теперь Наровля старается устранить это недоразумение.

— Сахар, патока, яблочное пюре, агар-агар, яичный белок, лимонная кислота, — Ольга снова напирает на отсутствие в продукте чего бы то ни было лишнего.

Процесс производства вместе с сушкой занимает несколько суток.











В котел загружаются замоченный агар-агар, сахар, патока, все это уваривается «до сухих веществ». В полученную массу добавляются уваренный сироп, яблочное пюре, белок, остальные ингредиенты, все это взбивается. Дальше надо сформировать пласты и нарезать.





За месяц наша страна, Россия, Казахстан и Украина съедают до 70 тонн наровлянской пастилы. Александр Пиляк уверен: могли бы съесть и побольше, надо раскручивать.





Пустили Korivka в огород

На конфетах, которые поставляют нам украинцы, написано Korivka. Считается, что такая латиница снимает претензии к имени. Но на их собственном сайте это именно «Коровка». И бледненькими буквами написан тот самый лютый состав, в котором осталось мало чего живого.





Вообще-то, и наш «Ивкон» в последние годы экспериментировал с составом. Конкуренция — отличная штука, пока в ход не идут читы вроде пальмового масла. Ведь не существует закона, согласно которому «Коровка» должна состоять из конкретных ингредиентов, чтобы называться «Коровкой».

Мы рассказывали про опыт Гомельского жиркомбината: он вытравил с легального внутреннего рынка иностранных поставщиков некачественного, но дешевого мыла, преследуя их административным способом именно за неправильный состав. Конкуренты ушли в подполье, но по крайней мере торговые сети удалось отвоевать.

Сходим поищем наровлянскую конфету в сетевых магазинах. Тут, куда ни повернись, в глаза изо всех дыр лезет украинская Korivka. Любопытен разброс цен у разных ретейлеров — от 6,69 до 10,09. Ну окей.











Но что там с разбросом на «Щедрую коровушку» (которая на самом деле исконная «Коровка»)? А ничего. Ее тупо нет. Найти можно только в фирменных магазинах (куда придется ехать целенаправленно, и не во всех городах эти магазины имеются) или на базарах.

На украинских интернет-площадках наровлянскую конфету продают оптом по 100 гривен за кило (около 9,6 рубля). Это довольно дорого по сравнению с Korivka.

Глядя на эти развалы и на спрос, в тысячный раз понимаешь: с точки зрения коммерсанта нет никакого смысла выпускать настоящую «Коровку». Покупатель выберет дешевую подделку — убивая таким образом настоящую «Коровку», прозябающую под чужим именем. Это какое-то браконьерство.

Нам срочно нужна Красная книга белорусских продуктов, которые могут быть уничтожены.

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