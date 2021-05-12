На Светлогорском ЦКК произошло ЧП

Подразделения МЧС выезжали по вызову на Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат.



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Как сообщили в дежурной части, поздно вечером в понедельник «поступило сообщение о тлении утеплителя (минеральная вата) под обшивкой резервуара с сульфатным мылом, встроенного в здание цеха регенерации щелочи».

Прибывшие на предприятие спасатели ликвидировали тление, в результате которого был поврежден утеплитель внутри обшивки резервуара.