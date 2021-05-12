ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«МанСити» в седьмой раз выиграл Премьер-лигу

12.05.2021 08:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

«Манчестер Сити» в седьмой раз стал чемпионом Англии — самого сильного первенства Старого света.

«МанСити» в седьмой раз выиграл Премьер-лигу

Чемпионство «горожан» приблизили… «Манчестер Юнайтед», который дома уступил «Лестеру»  — 1:2.

Таким образом, «МЮ» за три тура до конца отстает от «МС» на 10 очков.

Напомним, в этом году «горожане» уже также выиграли Кубок Английской футбольной лиги. А в конце мая им предстоит битва за главный трофей европейского клубного футбола — в финале Лиги чемпионов «МС» встретится с «Челси».

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Манчестер Сити» в седьмой раз стал чемпионом Англии — самого сильного первенства Старого света.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС представил рабочий проект Всеобъемлющего плана по Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by