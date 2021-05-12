«МанСити» в седьмой раз выиграл Премьер-лигу

«Манчестер Сити» в седьмой раз стал чемпионом Англии — самого сильного первенства Старого света.





Чемпионство «горожан» приблизили… «Манчестер Юнайтед», который дома уступил «Лестеру» — 1:2.

Таким образом, «МЮ» за три тура до конца отстает от «МС» на 10 очков.

Напомним, в этом году «горожане» уже также выиграли Кубок Английской футбольной лиги. А в конце мая им предстоит битва за главный трофей европейского клубного футбола — в финале Лиги чемпионов «МС» встретится с «Челси».