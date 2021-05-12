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Правозащитники призвали прекратить нарушение права на защиту и презумпции невиновности

12.05.2021 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прекратить нарушение права на защиту и презумпции невиновности призвало власти правозащитное сообщество.

Правозащитники призвали прекратить нарушение права на защиту и презумпции невиновности

В заявлении, принятом 11 мая, «с тревогой» отмечается, что в процессе производства по политически мотивированным уголовным делам «грубо нарушаются основные права подозреваемых и обвиняемых, а также их защитников».

В СМИ «имеются сведения о том, что на доследственной стадии к подозреваемым применяются пытки; под пытками сотрудники МВД принуждают задержанных к даче показаний в отсутствие защитника и различного рода «интервью» с применением видеозаписи, которые впоследствии используются не только государственными пропагандистскими ресурсами, но и в качестве доказательства обвинения в суде».

Кроме того, «продолжают поступать сведения о противодействии адвокатам в осуществлении защиты путем ограничения им возможностей встречи наедине с подзащитными, а также оказания давления на них за выражение своего мнения».

«Вопиющим случаем стало осуществление аудио- и видеозаписи беседы один на один в СИЗО обвиняемого Сергея Тихановского и его защитника, а также передача этой записи государственному телеканалу, который впоследствии использовал ее в пропагандистском документальном фильме», — отмечается в заявлении.

Суды «необоснованно назначают и проводят закрытые судебные заседания в отсутствие для этого оснований». Рассмотрение уголовного дела в закрытом заседании «серьезно ограничивает возможности по гражданскому наблюдению, а также практически лишает сторону защиты возможности вести общественно-политическую дискуссию об обоснованности привлечения к уголовной ответственности и осуждения обвиняемых, предавать огласке факты пыток и других видов жестокого обращения, открыто заявлять о других злоупотреблениях следствия и суда».

В отношении ряда политзаключенных уголовные дела рассматриваются или назначены к рассмотрению в Верховном суде, «что означает немедленное вступление в силу приговора после его вынесения и отсутствие права на пересмотр дела вышестоящим судом». В таком порядке рассматривается уголовное дело Виктора Бабарико и назначено к рассмотрению уголовное дело Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Артема Сакова, Дмитрия Попова и Владимира Цыгановича, обращают внимание подписанты.

«Нарушения фундаментальных прав обвиняемых заранее исключает признание вынесенных в их отношении приговоров справедливыми и объективными», — подчеркивается в заявлении правозащитников.

Они призывают «субъекты властных полномочий, органы следствия, прокуратуру и суд» принять «исчерпывающие меры по возвращению к правовым основам функционирования правоохранительной и судебной системы, к регулированию общественных отношений на основе законов, приемлемых в демократическом обществе», а также прекратить пытки, нарушение права на защиту, презумпции невиновности, расследовать все такие акты и привлечь виновных к ответственности, исключить практику нарушения права на публичное разбирательство уголовных дел и права на пересмотр приговора вышестоящим судом, прекратить политические репрессии и принять незамедлительные меры к освобождению всех политических заключенных, пересмотру политически мотивированных приговоров.

Заявление подписали лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», инициатива FORB, Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа», РОО «Правовая инициатива», Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский документационный центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусский ПЕН-центр.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Прекратить нарушение права на защиту и презумпции невиновности призвало власти правозащитное сообщество.
 
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