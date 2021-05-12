«Россия напоминает спутник, который теряет высоту»

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Политолог Владимир Пастухов объяснил, почему нынешняя политика Кремля ведет к упадку государства.

– Россия бесповоротно сошла с той траектории, которая была обозначена в конце 80-х, в конце 90-х годов прошлого века, когда Россия попыталась сделать скачок от индустриального в постиндустриальное общество путем модернизации по западным лекалам, – заявил Пастухов в эфире Эха Москвы. – К сожалению, Россия, с моей точки зрения, не выдержала напряжения и тягот, связанных с таким переходом. Вот реально надорвалась, прежде всего по внутриполитическим причинам.





И надорвавшись, она стала скатываться сейчас с орбиты, она напоминает спутник, который теряет высоту. Вы знаете, что они ведь не сразу падают, они там вращаются на орбите иногда годами, десятилетиями, но смысл этой траектории понятен: Россия сходит с орбиты постиндустриального общества, откатывается в индустриальную эпоху, а если так пойдет и дальше, то через 10-15 лет при таком подходе она окажется где-то на высоте между индустриальным или до индустриальным обществом…

Если брежневский застой был «золотым веком», если сравнивать с поэзией России 20-го столетия, то сейчас мы проживаем «серебряный век», а дальше упадем в бронзу и в архаику. Это всё закончится. 10-15 лет еще можно потанцевать, понадувать щеки, сделать вид, что мы угрожаем миру. Но это кончится по той простой причине: мы технологически не выдерживаем того соревнования, а шанс прорваться в премьер-лигу технологическую мы пропустили.

С моей точки зрения, есть обратно-пропорциональная связь между путинским правлением и шансами России сохраниться как суверенное государство более-менее в пределах нынешних границ. И здесь очень сложная человечески тема, потому что, как сказано в известной поговорке, не дай бог жить в эпоху перемен. И в некотором смысле, с точки зрения нынешнего поколения, живущего в России, чем дольше бы эти перемены не начинались, тем лучше. При всем при том есть такая инерционная стабильность. И эта инерционная стабильность сегодня покупается за счет детей и особенно внуков. Мы проедаем сейчас фонд будущих поколений, проедаем его совершенно бездарно.

Поэтому если Путин выжмет весь, отпущенный ему богом срок с учетом длительности жизни не в России, но, в принципе, отдельных людей, Благодаря современной медицине его можно довольно надолго растягивать, понятно, что всё в руках Бога, но, тем не менее, — если он выест весь этот запас, то я не вижу ни одной причины, по которой после 2050 года Россия может продолжить существовать как единое государство в нынешних границах.

Тут очень многие, особенно около Кремля (как и Околоноля) почему-то думают, что у России есть замечательная альтернатива, разругавшись с Западом, стать младшим партнером Китая, знаете, такой императора шеей, которая вертит Китаем, и что Китай обязательно этой возможностью воспользуется, протянет России дружескую руку нефтепотребителя и газопотребителя и вытащит Россию из ямы. Мне кажется, что люди, которые на это рассчитывают, очень плохо понимают, что такое Китай, и что такое отношение китайцев к России.

С моей точки зрения из всех империалистов мира Россия представляется для Китая самым большим империалистом, нанесшим Китаю самую мощную обиду, пощечину и урон. И Китай не будет это забывать. Во-вторых, он совершенно не заинтересован в том, чтобы России протянуть лапу дружбы и спасти ее, от чего бы то ни было, потому что Китаю стратегически выгоден этот развал, особенно если он произойдет не его усилиями.

А тот, кто этого не понимает, когда кончится пандемия, может съездить в Шанхай и зайти в местный Музей революции. И там есть такое панно замечательное, где 8-минутный ролик в доступной, яркой форме показывает, как империи мира обижали и растерзывали Китай. И сделано это в такой манере. Китай. А потом появляются разные звери, как китайцы представляют себе другие народы. То есть француз — это лягушка. Японцы — это кровожадное солнце. Британцы — это зубастый лев, что естественно. Дальше эти звери надвигаются на Китай, и каждый ставит свою лапу и кусок отрывает.

Так вот все эти звери, они 10-15 сантиметров на экране. Но первым под мрачную музыку появляется медведь полуметрового размера, который ставит огромную лапу и выхватывает чуть ли не половину Китая.

Поэтому у России нет хорошей стратегии в этой игре, поэтому многие просто решили, что они сейчас реализуют одну из безумных идей евразийцев, и они сейчас нарастят себе мышцы за счет Китая. Этого не будет.