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Обложка дня. Коллапс мелкого бизнеса
12.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Так выглядит свежий номер одной из крупнейших независимых региональных газет – Intex-press (Барановичи), которая впервые за 26 лет существования не вышла в бумажном виде.
Напомним, это произошло из-за прессинга со стороны властей, следствием которого стало и то, что издание отказался тиражировать Белорусский дом печати.
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Так выглядит свежий номер одной из крупнейших независимых региональных газет – Intex-press (Барановичи), которая впервые за 26 лет существования не вышла в бумажном...
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