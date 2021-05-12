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Великобритания обвиняет Россию в укрывательстве международных преступников

12.05.2021 08:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия недостаточно активно борется с нарушителями международных законов и даже укрывает преступников на своей территории.

Об этом говорится в тезисах к речи британского министра иностранных дел Доминика Рааба, с которой он выступит 12 мая на на конференции Национального центра кибербезопасности, передает «Интерфакс».

По словам Рааба, враждебные преступные группировки, которые, в том числе, поддерживаются иностранными государствами, угрожают британскому обществу и демократии.

«Давайте внесем ясность: когда в таких государствах, как Россия, есть преступники, действующие с их территории, власти обязаны преследовать их, а не укрывать», — говорится в речи министра.

В заявлении МИД Великобритании отмечается, что Рааб предложит партнерам создать открытое и безопасное киберпространство. Для этого необходимо будет заключить широкое международное соглашение, где будут прописаны правила реагирования на вредоносные кибератаки отдельных стран.

В конце апреля глава британской спецслужбы радиоэлектронной разведки — Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг заявил, что Россия представляет для Великобритании самую острую угрозу в области кибербезопасности.

Он указал, что Москва проводит агрессивные спецоперации в киберпространстве, вмешивается в выборы в других странах. Флеминг обвинил Россию в причастности к России к кибератакам на ИТ-компанию SolarWinds, в результате которой были взломаны правительственные сети США.

В мае Рааб призвал страны G7 создать единый механизм быстрого реагирования на российскую пропаганду и дезинформацию. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также называл Москву источником fake news и «опасным соседом».

В России обвинения западных политиков в пропагандистских кампаниях, вмешательствах в выборы и кибератаках неоднократно отрицали. Представитель МИД Мария Захарова отмечала, что фейковыми новостями занимаются как раз-таки в Европе, демонизируя российские СМИ.

 
Теги: Новости
 
 
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Россия недостаточно активно борется с нарушителями международных законов и даже укрывает преступников на своей территории.
 
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