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Учительница устроившего стрельбу в казанской школе рассказала о его прошлом

12.05.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывшая учительница 19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе №175, рассказала его прошлом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Учительница устроившего стрельбу в казанской школе рассказала о его прошлом
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
По словам Альфии Мустафиной, она крайне удивлена произошедшим, так как в школьные годы Галявиев был спокойный, положительный. Учительница, которая в течение четырех месяцев была классным руководителем юноши, также отметила, что Галявиев во время учебы был тихим «хорошистом», который не общался с шумными и «крутыми» компаниями.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала о семье устроившего стрельбу в казанской школе. По ее словам, «убийца — из так называемой благополучной семьи». Омбудсмен заявила, что его родители имели возможность оплачивать ему учебу в престижном вузе и отдельное жилье. С финансовой точки зрения семья благополучная, но на уровне личных отношений контакта у молодого человека с родителями не было, резюмировала она.

До этого стало известно, что Эльвира Игнатьева, учительница английского языка, пыталась спасти ребенка от убийцы. «Она оттолкнула ученика подальше от стрелявшего и встала на пути его оружия, фактически закрыв собой ребенка. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным», — рассказал источник ТАСС. Ей было 25 лет.

По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Атаковавший гимназию в настоящее время задержан, пишет Лента.Ру.
 
 
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Бывшая учительница 19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе №175, рассказала его прошлом. Об этом сообщает РЕН ТВ.
 
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