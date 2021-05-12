"Казалось, Соболенко играет с чемпионом детского сада..." Как зарубежные болельщики восприняли победу над 1-й ракеткой мира









Арина Соболенко разнесла Мадрид: всего 18 проигранных геймов на пути к финалу, реванш в матче с первой ракеткой мира Эшли Барти (6:0, 3:6, 6:4) и долгожданный титул на грунте. Подписчики официального сообщества ВТА в Фейсбуке не оставили успех без внимания.





Барти так не краснела почти пять лет. Соболенко взяла титул в Мадриде





— Поздравляем Соболенко. Заслуженная победа. Она действительно выросла за последние 3 года. Пусть даже она и не входит в число игроков, за которыми я больше всего люблю наблюдать... Действительно думаю, что у нее есть все, чтобы выиграть "Большой шлем" и множество других топ-турниров. Если она продолжит улучшать свою тактику и психологию, хм… Барти неплохо сыграла, она сражалась в манере, олицетворяющей ее благородный стиль. Просто Соболенко была слишком хороша. С нетерпением жду встречи с этими двумя снова.





— Отличная игра! Я большой фанат Эш Барти, но Соболенко провела матч, который заслужила выиграть! Поздравляю ее!





— Фанат Эш Барти, но Арина здорово сыграла. Первый сет был безупречным: лишь одна невынужденная ошибка. Арина действительно хотела отомстить за то, что упустила Porsche.





— Расстроена тем, что Соболенко очень мстительная. Она мстила Барти за Штутгарт. Но поздравим Соболенко, она это заслужила.





— Зачастую мне казалось, что Соболенко играет с чемпионом детского сада...





— У Барти и Соболенко уже сложилось интересное соперничество. Отличная честная игра, только теннис, никаких истерик — просто замечательно смотреть! Поздравляю, Арина.





— Фантастика!!! Поздравляю!!! Встречайте новую королеву!!!





Ответ: Люди говорили то же о Квитовой на траве, но она потерпела фиаско. Соболенко никогда не выиграет шлем.





Ответ: Ага, пусть погромче визжит при подаче или ударе по мячу! Это так напоминает мне других визжащих топ-игроков! Действующая чемпионка по художественной гимнастике выиграла титул-2020 без воплей и криков.





— Жаль Барти, но Соболенко была абсолютно безупречна.





— Я большой поклонник Эш Барти, но спасибо Арине за такую хорошую игру.





— Главное, чтобы Соболенко не повторила ошибки, допущенные в карьере Викторией Азаренко. Мне кажется, Соболенко особенно хороша в командных состязаниях.





— У Соболенко ультраагрессивный характер.





— Далеко не фанат Соболенко, но надеюсь, она сможет добиться отличных результатов на турнирах Большого шлема.





— Поздравляю Арину, заслуженный титул для одного из самых стабильных игроков этого года.





— Ха-ха-ха, так рада, что она победила! Было так захватывающе наблюдать за тем, как она всю неделю крушила своих противников... Она даже заставила меня полюбить свое визжание. Вперед и вверх, Принцесса-воин!





— Скоро Соболенко будет номером один.





— Женский теннис — это как скачки, в которых все лошади — дебютантки. Заранее никогда не узнаешь, кто победит.





— Не понимаю, почему тут все так удивлены и огорчены… Девушка входит в топ-10, имела девять титулов, давно показывает яркий теннис.





— Что-то странное в ней, может быть, ей понадобится антидопинговый тест.





— Хотелось бы, чтобы Соболенко поменьше визжала.





— Болела за Барти, но рада и победе Соболенко.





— Обе сыграли на славу, но победить могла только одна. Снимаю шляпу перед Соболенко.





Ответ: Это правда, но думаю, ей нужно перестать быть такой шумной.





Ответ: Ее громкие звуки настолько неприятны, что она может соперничать с Сереной Уильямс и другим визжащими игрокам. Как думаете, когда это удастся запретить в теннисе?





— Не поймите меня неправильно, я считаю Соболенко фантастическим игроком, но с этим шумом, уж простите, не могу справиться. Не люблю.





— Этот крик, который длится две секунды после удара... Почему она этим портит отличную игру?





— Ух ты! Соболенко действительно очень сильно меняется! Она играет стабильнее, но при этом очень мощно!





— Очень часто финальные матчи могут быть довольно разочаровывающими, но уж точно не этот. Это было восхитительно! Соболенко отыграла поистине потрясающий первый сет. Затем Барти нажала кнопку сброса и взяла второй. Один из комментаторов заметил, что теперь-то Эш точно победит, поскольку Саба проиграла свои последние шесть матчей в 3-м сете. Именно такие комментарии обычно и оказываются фатальными... Фантастика! Весь матч прошел с молниеносной скоростью, но Соболенко уже не могла позволить Барти вернуться, так упорно боролась. Большая победа для Соболенко, но также и еще один большой шаг для Барти, которая приняла поражение с грацией и достоинством первой ракетки мира.





— Саба играет как Серена. Много ударов и много промахов, физика на уровне.





пишет Прессбол. Ответ: Да, именно поэтому я люблю Сабу. Она громкая, агрессивная, и у нее есть игра. Я хочу увидеть, как она и Серена снова встретятся лицом к лицу, но на грунте,Прессбол.







