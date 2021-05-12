Без колыбельной и няни: Меладзе раскрыл секреты воспитания младшей дочери

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский певец Валерий Меладзе неожиданно разоткровенничался на публике: новоиспеченный отец рассказал, как растит свою младшую дочку Агату.

Меладзе - многодетный папа: у артиста есть три дочери от первого брака, а также два сына от второго. Но недавно жена артиста певица Альбина Джанабаева родила ему еще одну наследницу, которую счастливые родители назвали Агатой. Несмотря на приличный опыт в воспитании, певец сталкивается с типичными проблемами всех родителей, но это никак не пугает его.

Недавно Меладзе раскрыл свои секреты воспитания младшей дочки: певец признался, что не поет колыбельные новорожденной.

Оказалось, что Агата - первая из наследников музыканта, кто не проявляет интереса к музыкальным постановкам знаменитого папы.

"Какие-то песенки я напеваю, но это больше похоже на тихое бормотание. Малышке нравятся не столько колыбельные и песенки, сколько голоса родных", - отметил Меладзе.

Став гостем YouTube-шоу "Стрелец-молодец" певец рассказал, что все обязанности делит с супругой. Звездные родители вместе ходят на прогулки, покупают одежду малышке и сменяют друг друга на ночном посту возле детской кроватки.

Также артист заметил, что с появлением Агаты перестал считать себя опытным родителей и будто впервые окунулся в воспитание ребенка, но все же отказался от услуг няни.

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