От продуктов питания до IT: как за 5 лет менялся экспорт из Беларуси в Россию

Источник материала: Sputnik Беларусь

По данным статистики, общий товарооборот Беларуси и России ― это около 50% всего товарооборота Беларуси, в свою очередь, Беларусь находится на 4-5 месте среди торговых партнеров Российской Федерации, являясь основным торговым партнером среди стран СНГ, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель представительства АО "Российский экспортный центр" в Беларуси Виктор Доронкевич.

"Есть удельный вес каждой отрасли в этом товарообороте. Экспортный профиль и заключается в том, что именно страна экспортирует и импортирует. Республика Беларусь импортирует энергоносители из Российской Федерации, металлопродукция и нефтехимия лидируют в рейтинге, продукция машиностроения и так далее. В свою очередь, Беларусь поставляет опять же продукцию машиностроения с высокой добавленной стоимостью, и от объема сотрудничества выигрывают две страны", ― рассказывает глава РЭЦ.

Те же МАЗы, БелАЗы содержат высокую долю российского контента ― материалов, которые производились в Российской Федерации, и в плане союзной кооперации это очень важно, говорит Доронкевич.

Республика Беларусь по традиции поставляет на российский рынок и продукцию сельского хозяйства, и продукты питания, добавил эксперт.

Из всех перечисленных позиций складывается экспортный профиль и экспортный потенциал страны. И исходя из такой статистики формируется представление о дальнейших возможностях развития экспорта, добавил глава РЭЦ.

"Основные составляющие экспортного профиля сложились еще со времен Советского Союза, но в последние годы мы видим серьезную динамику развития, и в первую очередь впечатляет рост и развитие IT-сектора в Беларуси, рост и динамика за последние годы в доле ВВП догоняют сельское хозяйство, и есть шанс, что будут опережать в ближайшее время. И очень быстро развивается фармацевтическая отрасль, тем более, что за последние 2 года с учетом пандемии фармрынок претерпел кардинальные изменения", ― говорит Доронкевич.

Полную версию интервью с руководителем представительства АО "Российский экспортный центр" в Беларуси Виктором Доронкевичем смотрите на видео.

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