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Лопес бросила жениха из-за романтического жеста экс-бойфренда
12.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Романтический жест актера Бена Аффлека в сторону бывшей возлюбленной Дженнифер Лопес спровоцировал ее расставание с женихом: об этом рассказал инсайдер СМИ.
Трудно представить, но 20 лет назад Лопес и Аффлек считались самой красивой парой Голливуда и хотели пожениться. Но счастливое событие не состоялось, а звезды разорвали помолвку. Недавно стало известно, что после разрыва с новым женихом 51-летняя Лопес начала проводить время с давней любовью.
© REUTERS / POOL New
Как сообщило издание TMZ, инициатива начать сначала принадлежала именно Аффлеку: романтические жесты актера и его бесконечное внимание подтолкнули Лопес к разрыву с женихом.
Оказалось, что Аффлек начал посылать особенно нежные сообщения экс-возлюбленной в феврале, когда та все еще была помолвлена, но при этом не отрицала проблем в имеющихся отношениях.
По словам инсайдера, в своих письмах Бен не скрывал то, что следит за жизнью бывшей возлюбленной, делал ей всяческие комплименты и открыто флиртовал. Переписка началась еще зимой, когда Лопес
Интересно, что поп-звезда не переставала общаться с экс-бойфрендом и тогда, когда на острова прилетел ее жених. И хотя звезда попыталась спасти нынешние отношения, она все-таки
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