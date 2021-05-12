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Лопес бросила жениха из-за романтического жеста экс-бойфренда

12.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Романтический жест актера Бена Аффлека в сторону бывшей возлюбленной Дженнифер Лопес спровоцировал ее расставание с женихом: об этом рассказал инсайдер СМИ.

Трудно представить, но 20 лет назад Лопес и Аффлек считались самой красивой парой Голливуда и хотели пожениться. Но счастливое событие не состоялось, а звезды разорвали помолвку. Недавно стало известно, что после разрыва с новым женихом 51-летняя Лопес начала проводить время с давней любовью.

© REUTERS / POOL New
Прояснилось: стала известна причина разрыва Дженнифер Лопес c женихом

Как сообщило издание TMZ, инициатива начать сначала принадлежала именно Аффлеку: романтические жесты актера и его бесконечное внимание подтолкнули Лопес к разрыву с женихом.

Оказалось, что Аффлек начал посылать особенно нежные сообщения экс-возлюбленной в феврале, когда та все еще была помолвлена, но при этом не отрицала проблем в имеющихся отношениях.

По словам инсайдера, в своих письмах Бен не скрывал то, что следит за жизнью бывшей возлюбленной, делал ей всяческие комплименты и открыто флиртовал. Переписка началась еще зимой, когда Лопес снималась в Доминикане, и продолжилась до личного свидания в США.

Интересно, что поп-звезда не переставала общаться с экс-бойфрендом и тогда, когда на острова прилетел ее жених. И хотя звезда попыталась спасти нынешние отношения, она все-таки рассталась с возлюбленным.

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Неожиданное воссоединение знаменитых экс-возлюбленных стало одной из самых обсуждаемых тем в сети и прессе.
 
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