Паміж Ізраілем і Палестынай абвастрыўся канфлікт, які прывёў да ўзаемных ракетных абстрэлаў

Источник материала: Белсат

У аўторак, 11 траўня, цэнтральныя гарады Ізраіля, у тым ліку Тэль-Авіў, падвергліся масаваму абстрэлу ракетамі з тэрыторыі сектара Газа. За дзень было выпушчана звыш 200 ракет, перадае ТАСС.

Па дадзеным палестынскага інфармацыйнага парталу, 100 ракет былі выпушчаныя ў бок ізраільскага горада Беэр-Шэва. Яшчэ 110 ракет – у бок Тэль-Авіва і аэрапорта Бэн-Гурыён.

Супрацьракетнай сістэме Ізраіля «Жалезны купал» не ўдалося перахапіць іх усе. Паводле апошніх звестак загінулі тры жанчыны, каля ста чалавек па ўсёй краіне параненыя. Усяго з пачатку супрацьстаяння па тэрыторыі Ізраіля былі выпушчаныя каля 1000 ракет. Адказнасць за абстрэлы ўзялі на сябе радыкальныя групоўкі ХАМАС і «Ісламскі джыхад».

Ізраільскія вайскоўцы ў адказ паразілі 140 ваенных мэтаў на тэрыторыі прыморскага палестынскага анклава. У Міністэрстве аховы здароўя Палестыны паведамілі пра 22 загінулых пасля ізраільскіх удараў.

Video of the building in Gaza that was completely destroyed in an IDF strike. https://t.co/uIwGHBC0f0 pic.twitter.com/tGUC0dY8lh