СБУ видит Беларусь в качестве союзницы РФ в случае, если Путин захочет вторгнуться в Украину

Служба безопасности Украины не исключает, что Беларусь может стать союзницей России, если та захочет развязать войну.



Фото из архива пресс-службы президента РФ

Как сказал глава СБУ Иван Баканов, выступая 11 мая на форуме «Украина 30. Безопасность страны», пишет DW , «боевой и численный состав ударной группировки Российской Федерации, развернутой вдоль границы Украины» и на территории Крыма «составляет около 100 тысяч человек».

Руководитель спецслужбы отметил, что у границ Украины сосредоточены «танки, самолеты, боевые корабли, вертолеты, батальонные тактические группы и группы ракетных войск и артиллерии».

Всего глава СБУ назвал пять основных оперативных направлений: Северское, Слободское, Донецкое, Крымское, Южнобугское. Кроме того, по словам Баканова, не стоит забывать «и о Беларуси, которая является потенциальным союзником РФ» в случае, если Россия «будет реализовывать план вторжения в Украину».

Читайте также: