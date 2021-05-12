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СБУ видит Беларусь в качестве союзницы РФ в случае, если Путин захочет вторгнуться в Украину
Источник материала: Навiны
Служба безопасности Украины не исключает, что Беларусь может стать союзницей России, если та захочет развязать войну.
Как сказал глава СБУ Иван Баканов, выступая 11 мая на форуме «Украина 30. Безопасность страны», пишет
Руководитель спецслужбы отметил, что у границ Украины сосредоточены «танки, самолеты, боевые корабли, вертолеты, батальонные тактические группы и группы ракетных войск и артиллерии».
Всего глава СБУ назвал пять основных оперативных направлений: Северское, Слободское, Донецкое, Крымское, Южнобугское. Кроме того, по словам Баканова, не стоит забывать «и о Беларуси, которая является потенциальным союзником РФ» в случае, если Россия «будет реализовывать план вторжения в Украину».
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Служба безопасности Украины не исключает, что Беларусь может стать союзницей России, если та захочет развязать войну.
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