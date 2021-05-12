«Беннифер»: вместе спустя 17 лет?

Источник материала: Салiдарнасць

Знаменитости класса А Дженнифер Лопес и Бен Аффлек появились вместе спустя почти двадцать лет после расставания. Эти фото накануне облетели весь мир, тем самым подтвердив слухи, что пара встречается.

Тем не менее, скептики задаются вопросом: не пиар-кампания ли это, созданная для поддержания статуса секс-символа представителями поп-певицы после расставания той со спортсменом Алексом Родригесом?













Источники Daily Mail сообщают, что 48-летний Аффлек устроил 51-летней Лопес романтический уикенд на горнолыжном курорте в Монтане.

Это второй раз за минувшую неделю, когда пара была замечена вместе. Ранее актера и режиссера видели возле дома певицы в Лос-Анджелесе. И хотя поначалу источники утверждали, что Джен и Бен просто друзья, после поездки в Монтану тот же источник заявил: «У них сильная связь. Все было быстро и интенсивно, но Дженнифер счастлива».

А так пара выглядела 17 лет назад:



























